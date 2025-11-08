《國寶》首映獲6分鐘鼓掌肯定　吉澤亮、橫濱流星令觀眾深陷歌舞伎魅力

文／人物誌

以「歌舞伎職人」為主軸的日本電影《國寶》，是繼《怒》、《惡人》之後，導演李相日再度執導改編自吉田修一作品的電影，當「日本電影學院獎導演」碰上「芥川龍之介獎作家」，一同打造為世人所傳頌的文化瑰寶。《國寶》先於今年5月18日於坎城影展首映，不僅獲得6分鐘起立鼓掌的肯定，亦將代表日本角逐「奧斯卡最佳國際影片獎」；後於6月6日日本全國上映，並創下166億日圓的票房收入，一舉躍居日本真人電影票房冠軍。

▲《國寶》以歌舞伎職人為主軸。（圖／《國寶》劇照，下同）

黑道少爺立志成為日本第一演員，由淺入深令觀眾深陷歌舞伎的非凡魅力

《國寶》講述歌舞伎演員立花喜久雄（吉澤亮飾）從無名小卒，用其一生追求技藝的至高之巔，犧牲一切以成為「人間國寶」的傳奇人生。出身黑道的喜久雄自幼目睹至親遇害，無歸宿可去而前往歌舞伎世家「丹波屋」，成為學徒並與大垣俊介（橫濱流星飾）一同致力於「女形」的培訓；不具血統的喜久雄擁有驚人天賦，其技藝也日漸超越俊介，當外人將要取代正統時，衝擊歌舞伎重視一脈相承的文化，「血統」為兩人帶來不可避的悲慘未來……

歌舞伎（かぶきKabuki）雖作為日本重要無形文化財，但大多數國外觀眾對其理解不多，然而，《國寶》對於歌舞伎的解釋由淺入深，即便不諳此文化的觀眾，也能被其優美的場景與肢體動作所吸引而忘神。片中提到的「女形」源自德川幕府時期，因歌舞伎衍生社會問題而禁止女性從演，規範延續至今，已成為歌舞伎中專門扮演女性角色的男演員代名詞，透過假音與身段的雕琢，試圖呈現藝術理想的女性之美，而非單純的「男性模仿女性」。

經典歌舞伎劇目登上大銀幕，與劇組一同遊覽歌舞伎聖地

《國寶》原著小說共有兩冊，紙本的厚重記載喜久雄的人生，以及他錯縱複雜的人際關係，改編成電影版最為困難的，莫過於情節的刪減，編劇不得不聚焦於喜久雄與俊介亦敵亦友的深厚情感，而春江、彰子、綾乃，這些支撐角色成長的關鍵女性變得單薄，可說是這部電影少有的小遺憾。為了重現上世紀的歌舞伎名舞臺，劇組不惜斥巨資承租「南座」、「琵琶湖大津館」、「先斗町歌舞練場」，讓觀眾隨著劇情遊覽歌舞伎聖地，也使製作成本突破12億日圓。

歌舞伎演員的培養，必然是自幼便得接受嚴厲培訓，為了出演電影角色的緣故，吉澤亮與橫濱流星展開了歌舞伎的魔鬼訓練，不僅要身著厚重的戲服，又得學習陌生的發聲方式，既考驗演員的體能極限，也挑戰演員的可塑性與學習能力。儘管耗時一年半的練習，才得以將片段舞姿與演唱搬上大銀幕，但透過電影中對〈二人道成寺〉、〈鷺娘〉、〈曾根崎心中〉等知名劇目的演繹，觀眾終於明白對藝術極致的追求是何樣貌。

《國寶》於今年10月23日全臺上映，全片片長2小時55分鐘，華美的視覺盛宴與追求極致技藝的孤獨之道，絕對是今年最不可錯過的日本電影。

