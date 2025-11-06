Lulu下廚出包「2舉動超ㄎ一ㄤ」！陳漢典真實反應超甜：我老婆特別棒

記者潘慧中／綜合報導

Lulu（黃路梓茵）與陳漢典10月中旬正式登記結婚後，不時會分享婚後生活。有趣的是，她5日在社群網站接連上傳兩支下廚的影片，雖然都有出包插曲，但老公的反應可說是又甜蜜又搞笑。

▲Lulu親自下廚。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424 ）



第一段畫面是，Lulu明明已經將食物放進氣炸鍋15分鐘了，結果打開一摸「很冰」，被掌鏡人問到原因時，她尷尬笑認：「因為忘了插電。」

▲Lulu用氣炸鍋忘了插電。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424 ）



Lulu接著幽默提醒網友，使用氣炸鍋前一定要記得插電，「這個很重要筆記起來！」陳漢典看到後，立刻在留言區附上笑哭的表情符號說「不插電氣炸鍋～特別棒」，似乎也被老婆逗得很開心。

不只這樣，Lulu將買回家的薑母鴨倒在碗裡後，一度找不到鴨，原因是她沒發現自己其實只倒出湯底。得知真相後，她笑到蹲在地上，陳漢典則笑喊：「我老婆找到鴨了！」

▲Lulu倒薑母鴨湯底沒倒乾淨。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424 ）



Lulu一連串的超ㄎ一ㄤ舉動，陳漢典不但沒生氣，還在留言區笑說：「這一頓飯可以說是一場薑母鴨馬拉松。」Lulu也笑認這一餐吃超久，「因為一直搞不定。」

▲Lulu笑到蹲下來，陳漢典也搞笑入鏡。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424 ）

