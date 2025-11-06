《見鬼》彭氏兄弟相隔12年再合作！　曝《拾荒法師2》是兄弟「最好的時機」

記者蕭采薇／綜合報導

全新動作電影《拾荒法師2》近日在香港開鏡，康復後精神奕奕的監製陳子聰首次現身，率領主演何超（何超儀）、波斯男神Iman以及本片黃金製作班底—相隔12年再度聯手執導的《見鬼》知名導演組合「彭氏兄弟」彭順、彭發，陣容星光熠熠。

▲「彭氏兄弟」彭順與彭發相隔12年再次合作。（圖／852Films提供）

男女主角接受長達9個月嚴格的武術訓練，何超表示一直希望演一個女俠，這是《千機變》之後相隔22年再演女俠，圓了她的心願，她說：「我有個直覺，我的演藝事業將再創高峰！」監製陳子聰充滿信心表示，整個班底重現港片黃金時代的精神，「這次結合的火花，真的很多驚喜！」更將為觀眾帶來全新的視覺動作體驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了拍出真實動感，何超與Iman在《拾荒法師2》拍攝前經歷9個月的武術特訓。何超透露：「我們不是拍『硬碰硬』的那種大場面，而是偏向體操式的中國武術，武術導演特別邀請中國武術團隊為我們特訓，我們要練的是各門派的招式及各種兵器的運用，從拳腳對打到舞刀弄槍，每一個細節都要練得精準。」

▲康復後的監製陳子聰，出席《拾荒法師2》開鏡儀式精神奕奕。（圖／852Films提供）

首次挑戰動作電影的Iman坦言，這是一部火力全開的動作片，對體能有很嚴格的要求，「這是另一個層次的表演，我們要學的不只是打鬥，更包括演技、節奏與情感的控制。這9個月對我來說是全方位的訓練，非常難忘。」監製陳子聰則表示：「起初看到他們練到全身是傷，相當擔心。後來看到他們訓練上了軌道，我知道他們體能上可以應付，因此放心開拍，現在我對他們充滿信心，雖然辛苦但值得！」

除了武打動作戲以外，Iman在《拾荒法師2》片中將挑戰「全廣東話」演出，為此他花了大半年苦練廣東話，更要在拍攝前背熟劇本上的每一句台詞。現場他以廣東話跟工作人員打招呼，而監製陳子聰在旁則笑說:「再講就沒驚喜啦。」要大家到時進戲院看他的廣東話學習成果。

▲港星何超、波斯男神Iman出席《拾荒法師2》開鏡，兩人將在片中有大量動作戲，令人期待。（圖／852Films提供）

《拾荒法師2》是彭順與彭發繼2013年電影《逃出生天》後，相隔12年再次以「彭氏兄弟」之名合導的作品。兩人過去合作的《見鬼》系列、《無聲火》與《風雲II》等片皆屢創佳績、享譽國際。談到睽違十二年再度攜手，彭發笑說：「這些年接受訪問時，記者總會問我們何時再合作，我們都會想什麼時候再來合作拍一部呢？《拾荒法師2》正是最好的時機，集結我們都很喜歡的元素，我們相信一起合作會有新的火花。」

▲《拾荒法師2》開鏡，預計於明年1月殺青。（圖／852Films提供）

相隔12年合作默契沒有改變，彭順說：「我們分工清晰、互相信任，如果意見不同，也會尊重對方的創作判斷。」兩人皆指出，本片拍攝上的最大困難在於動作，「這部片融合中國武術、搏擊、兵器對打、驚悚與喜劇等元素，男女主角需要應付大量動作戲份，那9個月的訓練是必需的，我看到他們身上的傷痕，知道他們都很認真對待這部片，而這部戲將打造出大家從未見過的何超，會令大家耳目一新。《拾荒法師2》目前拍攝進行中，預計於2026年1月殺青，而系列首集《拾荒法師》也將於2026年中上映。