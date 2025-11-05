黃迪揚被問薛仕凌閃兵！ 　妙回「我有當兵」：第一支iPhone是當兵薪水買的

記者蕭采薇／台北報導

《幻愛》金馬得主周冠威執導全新懸疑校園電影《自殺通告》，揭成績至上的驚悚真相。當中飾演老師之一的黃迪揚，因演出《影后》知名度大開，但同劇的薛仕凌4日自首曾與閃兵集團連絡，對此黃迪揚說：「我只能說，我有當兵。」甚至第一支智慧型手機，還是用服兵役時的薪水買的。

▲《自殺通告》首映會，演員黃秋生、林予晞、黃迪揚、戴雅芝、白潤音、劉敬、邵奕玫、張豐豪合體出席。（圖／本萃電影提供）

黃迪揚被問起同為《影后》的薛仕凌近日捲入閃兵案，黃迪揚表示，兩人戲份沒有交集，因此連對方的聯絡方式都沒有，「所以我沒有立場去聊這件事，我只能說，我有當兵！」他透露因為自願報考班長，一個月有1萬1的薪水。黃迪揚說，當海巡得到了很多養分：「就演員立場我搜集到了很多角色，因為都是一群男生混在一起。」

而入伍前黃迪揚只有「智障型手機」他透露人生第一支iPhone，就是當兵存錢買的，「我一退伍就是報復性消費，那時候買了iPhone 6，一支要價2萬2。」而一旁的林予晞則爆料，同門的姚淳耀雖然坐擁10多張台積電股票，「但他到現在還在用iPhone 8，有錢人都是這樣。」

▲黃秋生（中）來台出席《自殺通告》首映，分享和林予晞（左）合作心情，右為黃迪揚。（圖／本萃電影提供）



《自殺通告》5日舉辦首映會，導演周冠威、監製林配儀率影帝黃秋生、林予晞、黃迪揚、劉敬、白潤音、張豐豪、邵奕玫、戴雅芝全體師生齊聚亮相，星光熠熠。《自殺通告》前後經歷8年終於要在台灣和觀眾見面。

由於片名敏感聳動，但導演周冠威堅持不改，他表示：「這片名和劇情是最貼切的，而且我始終認為談論自殺不是禁忌，加上電影主要還是想探討制度，希望大家看完可以獲得力量。」

▲《自殺通告》首映會，導演周冠威以及監製林配儀。（圖／本萃電影提供）

劉敬今年以《失明》、《自殺通告》展現不同面向演技，更獲金馬新演員提名，這次電影中默默守護邵奕玫，有著淡淡情愫，戲外兩人從高中到大學都同校，是相識多年的好友，邵奕玫透露以前常在意他人眼光，但劉敬完全不會，自由奔放的個性影響她不少。

▲《自殺通告》新生代演員互動逗趣，（左起）戴雅芝、白潤音、劉敬、邵奕玫、張豐豪。（圖／本萃電影提供）

兩人有場大雨中站在頂樓的重頭戲，當時正值暑假，天氣十分炎熱，但因為衣服濕了又乾、乾了又濕，拍到狂發抖，等戲時甚至用上緊急救生毯保暖。邵奕玫笑說：「那場戲我得在雨中強迫自己睜開眼睛，還要控制自己不能抖，不停捏大腿，過程中一度腦袋打結，很感謝劉敬一路陪我完成。」劉敬也難忘表示：「那天全身都溼答答，回家發現我褲頭附近長濕疹，好癢！」

▲《自殺通告》新生代演員，（左起）戴雅芝、白潤音、劉敬、邵奕玫、張豐豪。（圖／本萃電影提供）

張豐豪飾演的學生會會長慷慨激昂發表演說，率領學生大喊「我要考試」，令人震撼。張豐豪曾合作BL劇的《彈一場完美戀愛》的涂善存，日前也特地去特映場獻花，撒糖灑滿。黃秋生則大讚學生之一的白潤音是天才演員，頻頻叫他「影帝」，讓白潤音開心又害羞，《自殺通告》11月7日在台上映。

