珍妮佛勞倫斯17年前試鏡《暮光》遭拒！ 　合體羅伯派汀森笑：我復仇了

《去死吧，親愛的》由奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯與羅伯派汀森攜手主演，面對身分認同危機與母性恐懼導演毫不手軟。故事描述葛蕾絲（珍妮佛勞倫斯飾）和傑克森（羅伯派汀森飾）的第一個孩子誕生後，他們搬回了傑克森的老家蒙大拿州生活，葛蕾絲在這個陌生的環境，面對幫不上忙的丈夫和吵鬧的嬰兒與狗，她在努力保持理智的同時愈加執著於對愛的追求。

珍妮佛勞倫斯與羅伯派汀森這次在《去死吧，親愛的》中首度飾演銀幕情侶，展現強烈的化學反應，儘管過去從未合作，但兩人的人生軌跡意外相似，讓他們一見如故。不只同為新手父母，會在片場分享小孩照片和媽媽經，兩人在生涯初期也都因出演系列IP電影而爆紅。

珍妮佛勞倫斯還透露自己曾為《暮光之城》試鏡，她回憶道：「他們直接拒絕了我，我連複試的機會都沒得到。」當然，最終勞倫斯因禍得福，不久後就獲得了讓她聲名大噪的《飢餓遊戲》凱妮絲一角。時隔17年，這次在《去死吧，親愛的》中勞倫斯終於「如願」與羅伯派汀森搭檔演出，讓她開玩笑地說：「沒錯，這正是我夢寐以求的復仇。」

羅伯派汀森則表示要出演什麼都不會的老公關鍵在於耍廢：「我真的什麼都做不了——我必須待在家裡，成為世界上最無聊的人，把我的大腦當作脆弱的瀕危物種對待。」派汀森自曝電影中嬰兒的年紀與他女兒一模一樣，經歷著相同的挑戰和難關，讓他更容易代入角色。他與珍妮佛勞倫斯這次在片場培養出了好感情，勞倫斯笑稱他私下與大眾面前的形象差不多，人很好、很搞笑非常好相處，讓她感到感激和慶幸。

兩人只有在記憶方面遇到分歧，珍妮佛勞倫斯爆料：「羅伯的記憶力很差，而我的記憶力很好，所以我們的創作方式截然不同。他會費盡心思去記住台詞——而且他總是能做到，我從沒見過他念錯台詞。但他總是會因為我的反應而感到非常焦慮，他總說『這樣我們永遠拍不完。』我就回他『不會啦，我記性很好又不像你。』」

據說在《去死吧，親愛的》開拍前，導演為了讓兩人培養默契，特地安排珍妮佛勞倫斯與羅伯派汀森一起去上現代舞課，讓勞倫斯直呼超級尷尬：「但回過頭看那非常關鍵，你知道，性愛跟打架其實都跟舞蹈蠻類似的，所以我想那讓我們和彼此提前練習了，蠻有幫助的。」

她也透露兩個好朋友在鏡頭前吵得不可開交，其實拍攝現場相當荒謬：「有時候，爭吵的場面越瘋狂就越搞笑。甚至有幾幕，我們明明應該在電影裡打架，但你可以看到我們一直在笑，而導演保留了這些鏡頭。和自己合得來的人打架真的很有趣。」

在劇中珍妮佛勞倫斯有許多如四肢著地在地上爬行、對著狗狂吠或舔玻璃等狂野行為，當被問及能如此自由地詮釋角色感覺如何，勞倫斯表示超級好玩，很難得有機會能釋放腦中所有唐突的想法，還無須在現實世界中承擔後果。導演琳恩倫賽也表示當初正是這股真誠促使她接下了這部片的改編：「葛蕾絲直言不諱地揭穿人與人之間的虛偽，這種坦誠很吸引我，她說話直來直往的時候，我覺得特別有趣。」《去死吧，親愛的》11月7日全台上映。