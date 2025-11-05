米可白又被叫成狗！教授政論節目脫口「機場聞行李」　全網笑翻

記者黃庠棻／台北報導

女星米可白（趙亦瑄）近年深耕影視作品，演出八點檔《牛車來去》、《追分成功》、《好運來》都獲得好評，忙碌之餘私下仍不時會與粉絲分享生活點滴。她過去與已逝愛犬「錢錢」被新北市市長侯友宜叫錯，在網路上掀起熱議，沒想到近日她又一次被叫成狗狗了。

▲米可白。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

近日，謝震武主持的政論節目《新聞面對面》在討論台中市爆發非洲豬瘟，豬隻疑似因為吃到廚餘而感染，來賓政治學教授范世平談及機場會有防疫犬守護時，意外脫口「機場一落地就有『米可白』來聞你的行李」，講完之後才被主持人提醒「是米格魯」。

▲米可白又被叫錯。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

隨後，其他來賓也為了緩解尷尬，笑說「米可白是女藝人」、「上次把米可白叫成狗的是侯友宜」，謝震武也跳出解圍「我以為他是故意的，但我還是有義務要講『那是米格魯』」。

▲米可白又被叫錯。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

對此，米可白看到這一片段後，也忍不住笑出來，在社群網站上發文寫下「這內容太可愛了～為了黑寶+車輪餅的罐罐錢～我去（新技能）」，更笑說自己現在不僅會拍戲、主持、賣餅，現在又多了一個「聞行李」的技能，許多網友也紛紛回覆「妳是名符其實的全方位藝人」、「好好笑」、「原來妳的副業是在機場」，引起熱議。

▲米可白。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）