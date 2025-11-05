ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
黃明志延扣7天變6天！關鍵原因曝
你過勞了嗎？一次看懂過勞「5大徵兆」
王子道歉不夠！葛斯齊緊咬「西洋出軌團」
呂文婉記錯通告大出糗　自嘆老了：不知死了多少細胞

記者王靖淳／綜合報導

資深媒體人呂文婉平時會透過社群記錄日常，不吝嗇與粉絲分享私下生活，今（5）日她就在臉書發文透露，自己發生了工作事故，讓她當場倒抽一口氣。

▲▼呂文婉。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

▲呂文婉。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

呂文婉坦言，自己竟然又記錯通告時間，罕見地大出糗。她透露，自己當天下午2點，才剛結束第一場錄影，原以為下一場直播工作是在下午4點40分，殊不知這個錯誤的認知，竟讓她釀成大錯，讓她忍不住自嘲：「我真的老了。」

接著呂文婉還原事發經過。她表示，自己當時正準備換衣服，還悠哉地以為最晚必須在3點半離開華視，沒想到手機突然跳出一則訊息，製作單位著急問她：「姐，妳在哪裡？」這時她才驚覺，原來live的時間是「1440，不是4：40」，當場晴天霹靂。

▲▼呂文婉。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

▲呂文婉自嘆真的老了。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

呂文婉也透露，節目《娛樂頭版頭》為了救火，只好緊急將第一場的來賓重新call回棚內，才化解這場開天窗危機。她也在文末對製作單位與主持人的體諒，致上最深的謝意，「謝謝製作單位以及主持人的體諒，唉...不知死了多少細胞。」

45歲明道再跳〈迷魂計〉　「初代霸總」單均昊回來了

