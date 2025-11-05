大牙離婚3個月吐真心話　告別內耗關係認：喜歡現在的自己

記者王靖淳／綜合報導

女星大牙（周宜霈）和小7歲老公阿廖師（廖勛威）在今年8月宣布離婚，平時會透過社群記錄日常的她，今（5）日發文分享離婚之後的真實體悟。

▲大牙。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）



大牙透露，自己最近在網路上，看到了一段極具啟發性的話，大意是「當你離開一段不再為了對方內耗的關係，你的光才會閃閃動人。」這番話似乎也呼應了她在歷經婚變後的真實心境。她也在文中大讚，自己覺得這句話說得很有道理。

在體悟到告別內耗的關係，才能讓自己發光後，大牙也坦言對於現在的狀態，感到相當滿意。她開心地分享：「很喜歡現在的自己」，因為她覺得目前無論是在狀態、心態、樣子，都已調整到最佳模式，「貼近內心無所畏懼，41歲的離婚老少女。」

▲大牙分享離婚後的近況。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

事實上，大牙在離婚聲明中透露離婚原因，「因為在相處過程中，我們才發現，越了解彼此，越發現彼此更適合的關係是家人和朋友，我們都努力過了，但也不得不接受愛情已逝。」經過討論過後，兩人在7月24日辦好離婚手續，「謝謝彼此曾經給予對方的美好及相互扶持的力量，不留任何的怨懟，各自安好，也是另一種幸福。我們也都會在未來的日子裡，各自努力面對生命的每個課題，深深的為對方祝福。」