快訊／《全明星》黃沐妍宣布結婚！曬帥老公正面照：要永遠走下去

記者陳芊秀／綜合報導

女星黃沐妍（小豬）5日閃電宣布結婚！她在社群平台曬出與老公登記結婚的照片，開心分享喜訊，老公正面帥照曝光。

▲黃沐妍宣布結婚！公開帥老公正面照。（圖／翻攝自臉書）

黃沐妍5日剛被《時報周刊》爆懷孕，與另一半戴著婚戒，加上肚子明顯隆起，引發外界好奇。而她透過社群平台發文公開婚訊，證實10月中已經結婚當人妻，身邊另一半已經是老公。

選在35歲這年升格人妻！黃沐妍感性發文，坦言能嫁給「極度包容我的男人」感到很幸運，但也自爆兩人並非童話故事伴侶，交往一年來更像朋友般常鬥嘴，甚至一度吵到跑去算命，被老師點出彼此差異。她透露這讓自己領悟到婚姻重點不在「適不適合」，而是「想不想一起努力讓彼此變得更好」，兩人學會了磨合與包容。她也幽默表示，身為「客家妹」終於在35歲嫁掉，省下了一筆爸爸威脅要收的「罰金」，字裡行間洋溢著新婚的幸福。

▲黃沐妍曬出結婚登記照。（圖／翻攝自臉書）

【黃沐妍全文】

【我們結婚了】

10月中，我和我老公結婚了。

一直到現在，我都還覺得自己很幸運，

能遇見、也能嫁給一個極度包容我的男人。

我們不是那種有粉紅泡泡、天天甜蜜的童話故事伴侶。我們比較像朋友，常常鬥嘴、小吵架、彼此拉扯，經過一年，才慢慢摸索出相處的節奏。

有一陣子，我們甚至吵到覺得是不是不適合，

還跑去找算命老師問合不合。

老師說：「他不是你會喜歡的類型，

你是那種會被強大的人吸引的人，

但你老公，是需要被讚美與鼓勵的人。」

那一刻，我突然明白——

與其去找誰「適不適合」，

不如問自己「想不想一起努力讓彼此變得更好」。

於是，我學會了去誇獎他具體做對的事，

他也開始不斷學習、打開認知、陪我一起成長。

我們成為了彼此的鏡子，

在日常中磨合、包容，也看見彼此的努力。

我老公也變很強大，是可以帶著我前進的男人！

我相信，談戀愛是享受對方的優點，

但婚姻，是學習如何與彼此的缺點共處。

世界上沒有天生契合的兩個人，

只有願意磨合、包容、並肩前進的伴侶。

而我，35歲這一年，真的嫁出去了。

（不然我爸說，超過35歲沒嫁要每年繳罰金

終於省下一筆客家妹的壓力錢）

謝謝雙方家人對我們的支持與包容，

讓這段感情能在理解與祝福中更穩定。

戀愛是兩個人的故事，

但婚姻，是兩個家庭的融合。

我真的很感恩，也很珍惜。

感謝10月17日，

我們一起說好的那句：「要永遠走下去。」

