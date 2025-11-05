ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
黃明志延扣7天變6天！關鍵原因曝
你過勞了嗎？一次看懂過勞「5大徵兆」
王子道歉不夠！葛斯齊緊咬「西洋出軌團」
快訊／《全明星》黃沐妍宣布結婚！曬帥老公正面照：要永遠走下去

記者陳芊秀／綜合報導

女星黃沐妍（小豬）5日閃電宣布結婚！她在社群平台曬出與老公登記結婚的照片，開心分享喜訊，老公正面帥照曝光。

▲▼黃沐妍宣布結婚！公開帥老公正面照。（圖／翻攝自臉書）

▲黃沐妍宣布結婚！公開帥老公正面照。（圖／翻攝自臉書）

黃沐妍5日剛被《時報周刊》爆懷孕，與另一半戴著婚戒，加上肚子明顯隆起，引發外界好奇。而她透過社群平台發文公開婚訊，證實10月中已經結婚當人妻，身邊另一半已經是老公。

選在35歲這年升格人妻！黃沐妍感性發文，坦言能嫁給「極度包容我的男人」感到很幸運，但也自爆兩人並非童話故事伴侶，交往一年來更像朋友般常鬥嘴，甚至一度吵到跑去算命，被老師點出彼此差異。她透露這讓自己領悟到婚姻重點不在「適不適合」，而是「想不想一起努力讓彼此變得更好」，兩人學會了磨合與包容。她也幽默表示，身為「客家妹」終於在35歲嫁掉，省下了一筆爸爸威脅要收的「罰金」，字裡行間洋溢著新婚的幸福。

▲▼黃沐妍宣布結婚！公開帥老公正面照。（圖／翻攝自臉書）

▲▼黃沐妍宣布結婚！公開帥老公正面照。（圖／翻攝自臉書）

▲▼黃沐妍宣布結婚！公開帥老公正面照。（圖／翻攝自臉書）

▲黃沐妍曬出結婚登記照。（圖／翻攝自臉書）

【黃沐妍全文】

【我們結婚了】
10月中，我和我老公結婚了。
一直到現在，我都還覺得自己很幸運，
能遇見、也能嫁給一個極度包容我的男人。
我們不是那種有粉紅泡泡、天天甜蜜的童話故事伴侶。我們比較像朋友，常常鬥嘴、小吵架、彼此拉扯，經過一年，才慢慢摸索出相處的節奏。
有一陣子，我們甚至吵到覺得是不是不適合，
還跑去找算命老師問合不合。
老師說：「他不是你會喜歡的類型，
你是那種會被強大的人吸引的人，
但你老公，是需要被讚美與鼓勵的人。」
那一刻，我突然明白——
與其去找誰「適不適合」，
不如問自己「想不想一起努力讓彼此變得更好」。
於是，我學會了去誇獎他具體做對的事，
他也開始不斷學習、打開認知、陪我一起成長。
我們成為了彼此的鏡子，
在日常中磨合、包容，也看見彼此的努力。
我老公也變很強大，是可以帶著我前進的男人！
我相信，談戀愛是享受對方的優點，
但婚姻，是學習如何與彼此的缺點共處。
世界上沒有天生契合的兩個人，
只有願意磨合、包容、並肩前進的伴侶。
而我，35歲這一年，真的嫁出去了。
（不然我爸說，超過35歲沒嫁要每年繳罰金
終於省下一筆客家妹的壓力錢）
謝謝雙方家人對我們的支持與包容，
讓這段感情能在理解與祝福中更穩定。
戀愛是兩個人的故事，
但婚姻，是兩個家庭的融合。
我真的很感恩，也很珍惜。
感謝10月17日，
我們一起說好的那句：「要永遠走下去。」

