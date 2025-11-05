ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
日本撲殺熊話題燒到宇多田光！　愛熊發言被翻出…罕發文回應

記者陳芊秀／綜合報導

日本全國各地熊襲事件頻傳，除了森林山區屢傳事故，連市區的傷亡案例也急速增加，熊出沒事件讓支持「撲殺熊」、支持「熊很可憐」的兩派說法產生激烈討論。而歌姬宇多田光一直給大眾喜愛熊的印象，意外捲入輿論風波，本人5日罕見在社群網站發文回應。

▲▼宇多田光罕見發文。（圖／翻攝自X）

▲日本熊襲擊事件頻傳，相關報導挖出宇多田光過去的愛熊發言，引發討論。（圖／翻攝自X）

事件起於《週刊女性》昨日（4）報導一則有關探討熊害的報導，內文提及宇多田光曾創作歌曲〈我是熊〉（ぼくはくま），並表達「熊很可愛」的想法，又引述她2010年的發文，「如果能管理讓熊回到森林的預算的話，我想捐款」等。不過宇多田光透露，看過報導的人誤以為她說了「為熊感到可憐而哭了」、「太過分了！希望獵人遭天譴」，因此陸陸續續收到一些批評。

宇多田光寫道「我自己也想：『咦？就算是十多年前，我也不可能講這種話吧？』→ 為了保險起見去看文章 →『咦？上面寫得這麼明確，難道我真的說過？！』」她向工作人員確認後才發現，網友的激烈言論放在她的照片下方，但是沒有註明不是她說的，因此引來誤解。為此她特地發文：「我相信盲目相信網路或週刊消息的人只是少數，但還是希望大家不要把對社會的憤怒發洩在無關的名人身上。」文末更以「久違的像真正隨口嘆息般的發文」作結束，再加上顏文字，為自己澄清。

▲▼宇多田光罕見發文。（圖／翻攝自X）

▲宇多田光罕見發文，澄清網友誤解，部分與熊有關的發言不是她說的。（圖／翻攝自X）

宇多田光

