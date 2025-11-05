ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
王子認找范姜協商「分期付款」
王子偷吃粿粿二度發聲
孫生翻臉酷炫控A錢！　拍片爆反骨業配分錢只拿10%…兄弟變仇人

翻臉酷炫控A錢／拍片爆反骨業配分錢只拿10%　孫生、酷炫「兄弟變仇人」

▲孫生（右）因官司和收入分配不均問題，和酷炫（左）鬧翻。（圖／翻攝自反骨男孩臉書）

圖文／鏡週刊

因性侵案遭起訴、形象重挫的網紅孫生，近來再度掀起話題，他9月直播中才爆料「反骨男孩」成員懷疑酷炫A錢，日前又在粉絲群組發影片吐露心聲，指過去業配酬勞「自己只拿到十分之一」，因不想撕破臉才選擇沉默。雖然孫生這支自爆影片發了後又隨即刪除，但他與酷炫這段從兄弟變仇人的內鬥戲碼，在僅剩的粉絲之間已再次流傳。

翻臉酷炫控A錢／拍片爆反骨業配分錢只拿10%　孫生、酷炫「兄弟變仇人」

▲反骨男孩的多位成員都有廣大粉絲，但如今已各自分飛。左起酷炫、焦凡凡、孫生、琳妲、瑋哥。（圖／鏡週刊提供）

孫生先前控訴前老闆酷炫分帳不公，也提及焦凡凡、琳妲、瑋哥懷疑酷炫A錢，於是嗆聲：「又愛又恨！」雙方已經鮮少聯絡，「他讓我滿傷心的！」如今孫生再度加碼爆料。

翻臉酷炫控A錢／拍片爆反骨業配分錢只拿10%　孫生、酷炫「兄弟變仇人」

▲孫生拍影片表示過去拍片收入，自己通常只能拿到十分之一。（圖／翻攝自孫生IG）

上週，孫生又在粉絲群組中PO出一段影片，內容提及酷炫，「我還是愛他（酷炫），又愛又恨又ㄘㄟ心，想一個人總是想一個人的好，哪怕他多壞，可是現在這樣我真的，我都會做惡夢，然後睡不好，我覺得我心裡滿像女生的。」「像你看一個30萬、50萬的案子，我最後只會拿到3萬到5萬，像以前我們內訌的時候，其他團員說他分配不平，分配錢有問題啊！我都超挺他的。」


翻臉酷炫控A錢1／孫生頻惹事慘遭切割　酷炫無奈：為自己人生負責很難？
翻臉酷炫控A錢2／涉性侵窮困潦倒　孫生謝女友相伴：她是我的馬英九

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。※

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

