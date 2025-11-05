王子遭喜鵲娛樂切割！「插足粿粿婚姻高層震怒」犯2大錯公司封殺

▲王子介入他人婚姻，成爲毀滅演藝生涯的最重一擊。（翻攝自王子IG）

王子介入粿粿跟范姜彥豐的婚姻，日前才遭到經紀公司喜鵲娛樂切割，但據悉在事件曝光前，私下協商時，就已經讓高層震怒，早就放生他了。

粿粿這幾天和范姜彥豐續戰，拍影片控訴男方的問題，但未收到輿論支持。而事件主角，也就是外遇對象的王子，卻一直沒出面。

本刊調查，其實在范姜彥豐選擇自己爆料前，三方協商了好幾個月，但都沒結果。也就是王子持續地跟范姜彥豐交涉，不讓事情曝光，只是光是當小王這件事，就已經讓經紀公司高層震怒，全程採不介入、不出面的方式，讓王子自己承擔過錯，會如此火速切割，暫停演藝工作，也就是因為，早就不想理王子了。

▲王子連犯兩大錯，演藝事業遭經紀公司切割。（翻攝自王子IG）

王子所屬的喜鵲娛樂在業界聲明響亮，有個天王蕭敬騰當招牌，據悉當初是王子主動求靠山，希望能加入旗下，雙方其實沒什麼淵源，如今再連犯閃兵、當小王兩大錯，於是讓公司再也無法容忍，接下來的殘局，就留給王子自己去收拾。

