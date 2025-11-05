八點檔女星遭誆騙百萬！「每天喝到爛醉」直播淚崩：前夫太信朋友

▲女星江泳錡（右）2019年和製作人楊煥補辦婚禮，但2023年離婚，不料楊煥在今年5月猝逝，留下爛攤子讓她收拾。



圖文／鏡週刊

曾演出《世間情》的8點檔女星江泳錡（原名江泳琦）今年5月目睹製作人前夫楊煥因心肌梗塞猝逝，至今仍難以接受。她接下前夫的節目業務與燒烤店經營，卻發現當初自己大手筆投入的百萬元資金疑遭誆騙，店裡外債與貨款都未結清，為了處理債務已讓她心力交瘁。

江泳錡與楊煥離婚後仍會合作且關係緊密，今年4月底在前夫建議下，投資北市市民大道上的無双燒烤餐廳，砸下120萬元成為最大股東。沒想到5月初前夫在金門工作時猝逝，親眼目睹楊煥倒下並送醫搶救的她，震驚難過之餘，只能獨自接手餐廳營運，卻發現一堆爛攤子等著收拾。

投資燒烤 認栽扛債務

▲江泳錡在前夫猝逝後發文，提到說好一起經營串燒店，他卻先走。 （翻攝自Yui Chiang 臉書）



近日江泳錡再砸百萬元為店裡稍作改裝，希望穩定生意。但她向外界吐露，覺得自己與前夫似乎遭熟人誆騙，沒事先清算就承接了一家負債累累的店。當初她拿出資金時，一度提議更換店名與統編，但前夫深信朋友，認為不必大費周章。事後才發現店家積欠大筆貨款，近期更收到2年前的勞健保欠費通知，百萬元等於先拿去補錢坑，讓她懊悔不已。

▲江泳錡今年4月在前夫建議下，買下無双串燒80％股份。（翻攝自江泳錡臉書）



由於燒烤店位於一級戰區，租金昂貴不在話下，店齡超過10年，也需重新包裝，然而生意不穩，至今半年仍在燒錢。楊煥猝逝前，還對江泳錡說：「接下來一起好好經營餐廳，妳偶爾也來顧店。」她當下嗤之以鼻，覺得自己直播銷售做得很穩當，何必再這麼累，未料一語成讖。接手餐廳初期，她幾乎每天在店裡喝得爛醉，連員工都看不下去。她無奈說，前夫太相信朋友，許多與錢有關的事都只是電話往來，沒有留下證據，讓她彷彿無頭蒼蠅，只能認栽。

不捨心血 接前夫事業

▲江泳錡（右）近期較少拍戲，偶爾上節目分享人生。



江泳錡2015年與電視台監製楊煥結婚，2023年宣布離婚，剛離婚時兩人還住一起，工作也會相互合作。她命運多舛，20歲時因被人倒帳2千多萬元，一度輕生未遂，後來努力還清債務，從零開始，如今卻因前夫過世，再次面對人生的考驗。

▲江泳錡日前直播時講到前夫楊煥猝逝，又面對種種瑣事，一時難忍委屈落淚。（翻攝自江泳錡IG）



▲江泳錡接手串燒店後原本要和前夫一起經營，卻因對方猝逝只得獨力經營。



江泳錡表示，因為她和楊煥對這家餐廳有許多回憶，因此決心繼續經營。不僅餐廳，前夫生前還熱衷承包戶外節目、廟會活動，她也全盤接手。其實她的直播與生技產品事業已上軌道，原本無須再攬下這些差事，讓自己焦頭爛額，但她不捨前夫多年心血，感嘆說：「相欠債啦。」

