快訊／黃明志消失2天遭通緝　深夜終於現身投案：我不會逃

記者蔡琛儀／綜合報導

網紅謝侑芯上個月在馬來西亞猝逝，黃明志更被爆出牽涉其中，因涉及命案及毒品，震驚各界；昨馬來西亞吉隆坡總警長拿督法迪爾宣布命案有全新進展，因此警方將改以謀殺案的罪名偵辦，並將逮捕黃明志了解案情，不過黃明志昨整天未現身，因此遭大馬警方通緝，稍早黃明志終於現身警局。

▲▼黃明志露面 。（圖／翻攝自IG)

▲黃明志終於露面 。（圖／翻攝自IG)

黃明志在社群發文表示，剛從馬來西亞的新山到了吉隆坡，稍早前已經跟警察約了時間到警察局報案以及報到，他目前已經抵達警局，接下來會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代，「我不會逃，之前七次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過。」

而他還PO出自己在路邊的自拍影片，影片中他不發一語、表情平靜，但背後聲音車水馬龍，應是在相當熱鬧的街邊，而黃明志戴著灰色毛帽和黑色口罩，氣色看來與以往沒有相差太多，只是神色略顯疲倦。稍早《中國報》直擊他在幾名人士陪同下親赴警局的畫面，還看到他在警局外自拍，看來就是他PO在IG上的影片。

黃明志聲明全文：

剛從新山到了吉隆坡，稍早前已經跟警察約了時間到警察局報案以及報到。現在已經抵達警局了，接下來我會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代。
我不會逃，之前七次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過。

