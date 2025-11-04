金曲大師屠穎驟逝原因證實！　兒發聲「一切太突然」曝後事處理狀況

記者蔡宜芳／綜合報導

資深音樂人、金曲獎最佳編曲人得主屠穎於1日驚傳猝逝，享壽62歲，噩耗震驚樂壇。而他的兒子屠衡4日在社群發文，沉痛證實父親驟逝的原因，同時感謝外界的關心。

▲屠穎於1日驟逝。（圖／翻攝自Facebook／屠穎、周華健）

屠衡透露，父親屠穎於1日準備在廣州登台演出前，去飯店的健身房運動，結果不幸在跑步機上摔倒，意外離開人世，「一切發生得太突然，我和媽媽至今仍難以接受。」為了讓父親早日回家，屠衡表示，家人已在3日於廣州替父親完成火化儀式，後續將回到台北舉辦告別式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

屠衡感性說到，他知道爸爸是騎著最愛的哈雷去遠行，「一路上吃美食、彈彈琴、偶爾下廚，像平常一樣做著自己喜歡的事，帥氣瀟灑的屠老師。」他也感謝各界的關心與支持，「爸爸這一生過得非常精彩，也留下了許多美好又經典的作品。謝謝所有親朋好友的悼念，謝謝你們參與爸爸豐富的人生。」

▲屠衡曬出與父親的合照。（圖／翻攝自Threads／josh_tuuu）

屠衡最後也向父親喊話說：「爸爸，我會照顧好自己、照顧好媽媽，會繼續好好生活，延續你那份對生命的熱愛與溫柔。我愛你。」並附上父子合照，表達對父親的思念。