謝和弦等18年出手了！　〈夠愛〉唱自己版本：從從容容、游刃有餘

記者蔡琛儀／台北報導

謝和弦推出全新版本〈夠愛〉，這首歌是謝和弦18年前的創作，當年未能發行屬於自己版本的演唱作品，18年後攜手多年好友康友韋共同譜曲，製作人王士榛打造，謝和弦表示：「18年一瞬，從從容容、游刃有餘，像是穿越時空來超越當年的自己。」

▲謝和弦瘦了5公斤。（圖／馬槽音樂提供）

MV裡的謝和弦體態明顯輕盈，對此他特別感謝導演林峻從拍攝前三個月就嚴格提醒要飲食控制，當時導演更語帶恐嚇：「臉沒有瘦回來，就不幫你拍MV了！」最後他靠著游泳、打拳、飲控成功瘦下5公斤，自信說：「還好最後我有達到導演的要求，成果出來帥回巔峰很感動！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

關於〈夠愛〉MV創作理念，林峻導演說道：「歌詞裡有時間滴滴噠噠的聲音，決定讓阿扣來場奇幻之旅。用超現實油畫畫風，向達利大師致敬。融化的時鐘是達利的招牌創意，MV中的石膏像是音樂家莫扎特。」

▲謝和弦等了18年終於演唱自己版本的〈夠愛〉。（圖／馬槽音樂提供）

此外，謝和弦宣告將於11月16日在新莊宏匯廣場舉辦單曲簽唱會，預告將演唱新歌及經典歌與樂迷同樂。近期也在社群舉辦〈夠愛〉歌唱cover大賽，將祭出獎金、演唱會門票作為獎勵，身為評審的謝和弦呼籲大家踴躍參與：「希望身邊有才華的歌迷朋友可以一起參與，帶著平常心來跟我互動，可以全是感情、無需技巧！」