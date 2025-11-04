周湯豪快閃信義區酒吧　「黑衣蒙面人」突闖入...身份曝全場嚇呆

記者蔡琛儀／台北報導

周湯豪推出首張全搖滾概念專輯《LOVE RAGE HOPE》，並在專輯推出前就率先開唱，北中南巡迴LIVE HOUSE一票難求，上週末萬聖節他驚喜快閃信義區Fake Sober，站上吧檯開唱〈未完成的夢〉、〈說不愛就不愛〉等新歌，嗨喊：「學妹在哪裡？學弟在哪裡？」現場嗨翻。

▲周湯豪驚喜快閃信義區酒吧。（圖／環球提供）

沒想到媽媽比莉竟全程偽裝「忍者」悄悄潛入力挺，原來比莉看到周湯豪IG知道他要去快閃，瞞著周湯豪自己約了10幾位朋友一起去玩，現場的工作人員也都不知道比莉會扮裝出現，又驚又喜的周湯豪笑言：「比莉姐最喜歡過的就是萬聖節，因為她可以狂玩造型，她今天是走一個『最隱身』的路線。」

比莉則表示，自己喜歡當忍者，因為很酷，之前有一次去西門町的萬聖節活動，比莉裝扮成忍者偷偷去參加，想說全身都包起來沒人認得，還一路很興奮的用忍者的動作去信義區，結果一路上好多人向她打招呼說：「嗨，比莉姐你好酷喔！」讓比莉到現在都還是很納悶，已經扮成忍者了，為何還會被認出來。

▲比莉扮成忍者探班周湯豪。（圖／環球提供）

忙著準備巡演的周湯豪，仍親自執導〈說不愛就不愛〉MV，預計明日全面首播。而他出道15年，繼去年「REALIVE」吸引20萬人次狂歡後，正式宣布2025「REALIVE - DELUXE」巡演開跑，將以更近距離的LIVE HOUSE形式延燒搖滾熱度。