謝侑芯經紀人「正義也許會遲到」　曝命案現場：還有第三人

記者葉文正／台北報導

台灣網紅謝侑芯在馬來西亞死亡，疑與歌手黃明志有關，謝侑芯經紀人Chris發文表示，事件爆發到現在，各種輿論都有謾罵、嘲笑、惋惜、憤怒、不捨，等等的，這都沒關係，至少網友們關心這件事情，而關鍵的18小時發生了什麼事，現場還有第三人，這人到底是誰，希望警方查明。

▲謝侑芯猝逝經紀人提到諸多疑點。（圖／翻攝IG／謝侑芯）

[廣告]請繼續往下閱讀...

Chris認為，案件到現在真相還是不明朗。新聞報導文章底下，有許多網友對於案情的質疑以及事件的疑點，也是我們想知道的。

▲黃明志爆捲台網紅謝侑芯猝逝案。（圖／翻攝自Instagram）

Chris說，回歸到事件的本身，稍作整理後的四項：

1.空白的18小時

侑芯跟我們最後連絡的時間為21號19時07分，在此之後杳無音信。新聞媒體報導當地警方通報案件時間為22號13時40分，目前已知的新聞訊息，並未發現中間空白的將近18小時發生了什麼。

2.侑芯對於違禁品是否知情以及意願為何？鑑於案發至今的資訊反反覆覆，

已經算是每日一更新了。甚至有的還會推翻先前公布的消息，根本霧裡看花。

沒有任何資訊表示事發當下，侑芯對於違禁品或是任何未知的事，

是否在完全知情且同意的情況下發生。

3.是否有其他人，目前唯一能確定的是現場除了兩位當事人 ，侑芯以及「另一位」在場，是否還有其他同行之人，或是其他未知的相關人士。

4.相關的畫面，透過新聞，目前只知道事發是在當地的飯店。但是監視器或是關鍵畫面，並未表明是否有相關單位已取得或是正在調查等等的，眼下尚未有任何相關資訊。

上述四點，只是個人單方面的疑問，並不代表家屬或是任何人，相信在真相尚未大白之前，對於真正關心侑芯的人都是一種煎熬只求真相，僅此而已。

他並表示，親愛的朋友與媒體夥伴們：

針對近日的發展，我認為有必要親自發表統一聲明，避免外界透過不同渠道誤傳或曲解我的意思。

家屬與我對這些新的進展都感到非常震驚。雖然最初的說法令人難以置信，但我們當時仍選擇相信與接受。然而，現在出現的這個新版本，反而更接近我們一直以來的懷疑。尤其在黃明志公開說謊之後，我們更加確定，必須全力以法律途徑追求真相與正義。

由於安全與健康考量，家屬目前無法前往馬來西亞。他們已委託專業代表處理相關事宜，並聘請了馬來西亞一線律師團隊，協助推進後續法律程序。

目前外界流傳的消息多半並非官方資訊，因此我們暫時無法確認其真實性。我們相信，透過律師與專業團隊的努力，真相終會水落石出。

在此之前，除非家屬與律師共同同意，我們將不再發表任何新的正式聲明。 懇請各界給予家屬時間與空間，讓他們能平靜地面對這些突如其來的變化。 感謝大家的關心與理解。