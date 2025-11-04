「醫界王陽明」賴弘國三婚傳生變！夫妻互相取消關注...刪光合照

▲賴弘國（右）和老婆Alice（左）3年婚姻傳出生變。 （翻攝自賴弘國IG）

圖文／鏡週刊

有醫美界「王陽明」稱號的賴弘國，歷經「華航林依晨」趙筱葳、鍾欣潼（阿嬌）二段婚姻後，2022年娶了第三任老婆Alice，接連生了一男一女，成為二寶爸，沒想到一家四口的幸福天倫生活，近日竟傳出婚姻破裂，兩人除了互相取消社群關注，Alice更刪除了所有和賴弘國有關的照片，今年以來更在世界各地旅遊，宛如過著單身生活。

▲Alice今年四處旅遊，發文「向前走就會看到光」勉勵自己。（翻攝自Alice IG）

賴弘國的愛情履歷，比偶像劇情節還曲折。從空姐、天后，到上班族人妻，他的婚姻馬不停蹄，卻又快速結束。有讀者爆料指出，賴弘國和Alice疑似離婚，而Alice的社群上，今年以來跑遍美國、沖繩、峇里島和上海等地到處旅行，並在4月30日發文寫道：「從今天開始的每一天都只會越來越好。」暗示自己重新出發。

▲Alice四月在社群發文「從今天開始的每一天都只會越來越好」，似在感嘆心情。（翻攝自Alice IG）

昔日幸福話語 今不再

2022年，賴弘國度過和阿嬌離婚低潮，宣布與從事科技業的Alice登記結婚，但未再舉行盛大婚禮，同一年迎來大兒子「小賴寶」出生；去年10月老婆再生下女兒，2個小孩湊成一個「好字」，升格二寶爸。社群上也不時分享育兒點滴，展現溫柔父愛。

當時2人登記結婚時，Alice曾幸福寫下：「Woo! Yes,I do. 從沒想過堅持不婚不生的我，也要邁向幸福的家庭生活了！30歲真奇妙，哇。」字字句句難掩升格人妻的幸福喜悅，還曾向媒體表示，「賴弘國個性很好，根本吵不起來，真的不懂為何他常被妖魔化。」不只力挺老公，更說想去南極和企鵝一起拍婚紗照。沒想到賴弘國梅開三度的婚姻僅僅不到4年，又傳出破局。

▲去年5月，賴弘國（左）才舉辦派對，揭曉老婆Alice（右）第二胎懷了女兒。（翻攝自賴弘國IG）

空姐天后難留 又婚變

2016年，賴弘國與有「華航林依晨」之稱的空姐趙筱葳閃電結婚；2人因為工作認識，隨即迅速墜入愛河，談戀愛僅一年多便步入婚姻，然而這段婚姻維持不到半年就劃下句點。

▲賴弘國（右）曾和阿嬌（左）歷經一場短暫又轟轟烈烈的婚姻。

2018年，賴弘國再度登上娛樂頭條，對象是香港女星鍾欣潼（阿嬌），那場在美國洛杉磯舉行的夢幻婚禮，星光熠熠、羨煞眾人，但這段跨海婚姻僅維持約14個月，賴弘國更曾無奈表示，婚禮幾乎耗費了他所有積蓄。

▲賴弘國（左）有「醫界王陽明」之稱，還曾和本尊（右）一起出席活動。（翻攝自賴弘國IG）

回應

針對婚姻恐生變，本刊詢問賴弘國，至截稿前未獲回應。



