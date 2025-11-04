男星被劈腿「又誤當創作女星小王」！　痛揭戀愛黑歷史

記者蔡琛儀／台北報導

李晉瑋推出全新單曲〈牡丹花〉，巧妙結合「母單」與「牡丹」的諧音，用溫柔卻堅定的歌聲唱出孤單中的浪漫信念，也呼應即將到來的雙11光棍節。他笑說這首歌其實寫進自己真實感情歷程，「我曾被劈腿、也當過別人感情裡的第三者」，那些痛過的瞬間成了創作靈感來源。

▲李晉瑋推出新歌〈牡丹花〉。（圖／小山泉音樂提供）

〈牡丹花〉以細膩旋律描寫「在孤單裡仍相信愛」的心情，李晉瑋說：「真正的價值不是被誰愛，而是即使一個人也相信自己值得被珍惜。」他把「牡丹」比喻成在等待中依然保有姿態的靈魂，希望用這首歌陪伴那些仍相信愛情的人。

談起創作靈感，他回憶高中時期曾遠距離戀愛，卻在出國唸書時被劈腿，「每次視訊都覺得她越來越冷淡，直到分手也沒坦白原因。」另一段更讓他印象深刻的，是在不知情的情況下成為「小王」，他說：「那是一位同公司的創作者，她說已經和男友分手，但後來發現根本不是。」這些經歷讓他重新審視感情觀，也讓他更理解愛情的現實與珍貴：「我學到光是一人愛得深是不夠的，一段關係要雙方坦承並用心經營，之後我也變得比較會看人了。」

▲李晉瑋發起「Free Hug特別企劃」。（圖／小山泉音樂提供）

李晉瑋笑說，〈牡丹花〉就像是新專輯的開場序章，也象徵他走出傷痛的勇氣。他更發起「Free Hug特別企劃」，親自帶花走上街頭給路人擁抱，希望在冷冷的季節裡，把溫柔傳給每個仍相信愛的人。