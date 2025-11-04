17歲少女報復玩弄媽渣男…背後藏心酸　張孝全救火賀軍翔新戲來了

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
記者黃庠棻／台北報導

首部華語青少年毒品影集《郵票與舒芙蕾》，今（4）日釋出重磅前導預告及國際版海報，並首度公開超豪華黃金卡司陣容。該劇由金獎導演鄭芬芬歷經五年田調、編劇而成，集結陳意涵、張孝全、天心、林奕嵐、張懷秋、林子閎、劉修甫攜手主演，並邀請張榕容、温昇豪、周幼婷特別演出。

▲《郵票與舒芙蕾》預計於2026年開播。（圖／時創影業提供）

▲《郵票與舒芙蕾》預計於2026年開播。（圖／時創影業提供）

《郵票與舒芙蕾》中「郵票」是毒品的代稱，「舒芙蕾」則象徵能帶來療癒效果的甜點，每個角色都背負著難解的成癮與人生之結。全劇採用多線交錯敘事，融合青少年毒品、校園霸凌、上流社會慾望橫流、警界弊端等複雜議題，劇情包含製毒、情慾、謀殺等強大情節張力，挑戰感官極限，預期將引發觀眾對墮落與療癒的深刻心靈衝擊。

▲《郵票與舒芙蕾》預計於2026年開播。（圖／時創影業提供）

▲《郵票與舒芙蕾》預計於2026年開播。（圖／時創影業提供）

故事聚焦於一名17歲少女的報復行動，她為報復玩弄母親感情的渣男決定對其家庭下手。然而少女在認識渣男的元配後，才發現對方同樣是受害者，兩人從此成為忘年之交，卻也一同踏上毒品的不歸路。

前導預告中，由張孝全飾演的警隊小隊長率領小隊攻堅緝毒揭開序幕，畫面緊湊刺激，預告直指毒品成為社會未爆彈的痛點，台詞講述「很多人都會問我們為什麼要吸毒，當唯一想幫助你的人，拿出來的就是毒品，你要怎麼辦？」

▲《郵票與舒芙蕾》預計於2026年開播。（圖／時創影業提供）

▲《郵票與舒芙蕾》預計於2026年開播。（圖／時創影業提供）

張孝全表示「真正成癮的或許是人在遇到無法跨過的問題，找到某個事物可以讓人暫時放下無力感時，就可能就會上癮。」陳意涵有感而發提及「芬芬導演持續在關注特殊議題，她對我說過『妳知道現在國小生可能碰過毒品！』我們應該要讓大家知道這是很危險的現況。」

▲《郵票與舒芙蕾》預計於2026年開播。（圖／時創影業提供）

▲《郵票與舒芙蕾》預計於2026年開播。（圖／時創影業提供）

鄭芬芬導演表示，許多用毒者都有「不願面對的困境，成爲他們無法擺脫的癮。」而在田調過程中更發現，台灣首次接觸毒品的平均年齡下修到12.5歲，因此她希望透過青少年毒品案件為核心的故事，引導觀眾以更寬容、多面向的角度看待藥物成癮，更藉此傳遞核心理念「成癮的背後都有 著某種缺乏，也許不是你要多堅強，才能面對每一天，而是誰陪在你的身邊？」

▲《郵票與舒芙蕾》預計於2026年開播。（圖／時創影業提供）

▲《郵票與舒芙蕾》預計於2026年開播。（圖／時創影業提供）

釋出的國際版海報極具衝擊力的白色美學震撼視覺，海報中央由層層堆疊的白色結晶物塑成一張巨大、表情掙扎的面孔，下方則是一名渺小的少女背影，象徵著在巨大慾望和成癮陰影下的孤立與掙扎。「迷幻人生，隱癮作痛」的文案更傳遞孤獨、成癮的複雜人性。全劇預計於2026年與觀眾見面，希望透過作品為每一顆在迷途中感到匱乏的心靈帶來深刻的探討與療癒。

選單收合