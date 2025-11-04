遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男！范姜彥豐握「裸體相擁證據」

▲范姜彥豐（左）、粿粿（右）曾以恩愛形象示眾，但婚姻早早埋下經濟分擔的裂痕，粿粿還外遇共同友人王子。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

男星范姜彥豐指控前中信兄弟啦啦隊女神妻子粿粿外遇，對象是共同好友王子（邱勝翊），不倫戀瞬間在輿論炸開。本刊獨家掌握，范姜彥豐除了抓包粿粿跟自己分居之後，竟然住進了王子家，而且偷情的兩人不僅文字訊息、照片、影片的身心靈全方位不倫，還有裸體相擁證據；於是范姜彥豐不堪受辱，透過友人傳達獨家心聲，他痛批粿粿根本不愛小孩，整天都在玩不回家，根本沒盡到育兒的責任，現在又將孩子當籌碼。

▲粿粿拍了影片試圖扳回一城，卻造成反效果。（圖／翻攝自粿粿IG）

范姜彥豐的驚天大爆料，掀起輿論一面倒的同情，尤其主角粿粿、王子都已經坦承犯錯，面對支離破碎的家庭，以及女方跌到谷底的事業，家醜外揚，沒有人是勝利者。最新消息，粿粿指責這段婚姻經濟重擔都是女方在扛，試圖將男方抹成吃軟飯的媽寶男，好像一切成了她合理偷吃的證據。

▲王子（中）以共同好友的身分待在范姜彥豐（左）身邊，想不到還藏著搶人老婆的居心。右為粿粿。（圖／翻攝自粿粿IG）

本刊細數從頭，粿粿作為人妻、人母的形象，嚴重被打擊。粿粿為了翻盤，掀出婚姻內的男方事跡作為補救。結果只是指控和范姜彥豐分擔經濟的不平衡，多項罪狀有：范姜要求1200萬元不然就爆料、粿粿收入較高，家用都是女方支出、且連生產費都由自己支付。這些罪狀都有立場不同的原因，但最讓范姜忍無可忍的是竟然扯到孩子身上。

▲粿粿發17分鐘影片，試圖將范姜彥豐抹成軟飯男，但很快范姜彥豐就發聲明澄清。（圖／翻攝自范姜彥豐IG）





