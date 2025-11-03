吳翰林脫掉上衣「下半身只穿裙子」被女閨蜜告白　親曝失戀經驗！

記者黃庠棻／台北報導

導演王傢軍最新短片作品《POCKET》描繪一段青春期的衝動、倔強與彆扭，片中宸頤飾演的高中女生，暗戀著男生死黨吳翰林，讓她回憶起小學曾寫信給喜歡的人，卻慘遭拒絕被說「NO」的悲痛經歷。

▲《POCKET》由吳翰林、宸頤主演。（圖／柒月柒日電影有限公司提供）

吳翰林則是學生時代收過情書，自曝「內心很害羞不知道怎麼面對，只好表面裝鎮定。」也有寫信對女生示愛的經驗，直說「當時緊張到不行，手心直流汗。」藉這次演出，兩人再度回味年少時期的純愛心境。

曾榮獲金穗獎最佳劇情片、釜山短片影展大獎的導演王傢軍，新片《POCKET》挑戰全新偏類型風格，入圍今年第15屆「金片子大賽」一般獎。製片人郭若琦表示，能夠入圍非常開心「有兩位很棒的演員跟主創團隊們的加持，以及邀請知名龐克樂團BB彈參與主題曲，都是這部短片製作上新的實驗與嘗試。」

《POCKET》從一個穿體育服的女生跟一個穿裙子的男生相遇展開，透過兩人之間的對話，可以體會女生默默喜歡著男生，但她連告白都沒說出口，這段戀情就無疾而終。王傢軍希望透過這部片，訴說一種「明知道什麼都不會改變，卻還是想做點什麼」的角色心情。

問起全程穿裙子演戲的感覺，吳翰林直呼很不習慣，有點「彆扭」，總是涼涼的，但也覺得這次短片裡的橋段，非常可愛青春，穿裙子讓這個角色的外型更有趣。



宸頤在片中揣摩暗戀「男生死黨」的少女心境，她為此回家試寫一封告白信，更想起小學跟別人告白被拒絕的往事，她笑說「我在信中請他勾Yes、No，收到回信打開，看到打勾的那一格是No。」

而片子結尾，承受失戀哀傷的宸頤獨自走在夜晚返家途中，聽著耳機的音樂勁歌熱舞，她分享當時耳機放的歌曲是李權哲的〈Blue Monday〉，原來她有次離開深夜咖啡廳時，在回家路上聽到這首歌，恰好街上空無一人，就突然很想跳舞「我一路跳舞跳回家，那一刻好自由，後來和導演聊到這件事，也覺得可以試試看！就放進這部片裡了。」

宸頤也分享自己的失戀必聽歌單，包括〈輕輕〉、〈陰天〉跟〈嗨！我回來囉〉，吳翰林卻直白說：「失戀的時候，什麼歌都聽起來很難過。什麼都聽、亂聽就對了。」



王傢軍也透露《POCKET》目前正在開發籌備長片版本，他與郭若琦擔任聯合監製的電影長片《懸日掛月》日前也正式殺青，該片由曾獲台北電影節最佳導演獎的呂柏勳執導，陸弈靜、龍天翔、張再興等人參與演出，預計2026年將與觀眾見面。