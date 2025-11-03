讓坣娜倩影「AI動起來」　白冰冰趕製影片「留住她最美好一面」

記者葉文正／台北報導

美聲歌后坣娜10月14日離世，好友白冰冰兩天兩夜徹夜未眠，以AI搭配坣娜生前以希伯來文唱的祈禱文，特別製作紀念影片(https://www.youtube.com/watch?v=4u3IJMCEQXQ)，讓坣娜美好的歌聲、倩影可以留在影片中，也讓她的老公薛智偉(Jeffrey)留點念想，白冰冰感傷地說：「我希望大家可以記住她最美好的一面。」

▲薛智偉(右起)、白冰冰、坣娜、何玉鈴常一起出遊。（圖／長興影視、薛智偉提供）

白冰冰和坣娜夫妻的淵源來自約10年前在友人聚會上認識坣娜和當時的男友、現在的老公猶太裔美籍男友Jeffrey，白冰冰本來用著坑坑巴巴英語跟薛智偉聊天，沒想到對方不但會說中文和台語，還會唱台語歌，白冰冰說：「當時現場有那卡西，他還唱了《春夏秋冬》，我說他怎麼這麼厲害，他很驕傲的說他是拿台灣身份證的台灣人。」此後，他們一群朋友成立了一個好友會，固定每個月會聚會一次，偶爾還會去旅遊住民宿，更加深彼此的感情。白冰冰的子弟兵有活動，Jeffrey也會包紅包捧場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲坣娜美麗身影永留大家心中。（圖／長興影視、薛智偉提供）

坣娜生病的事情，白冰冰事前是知情的，但尊重好友並未對外透露，「後來的聚會，她為了保養身體，只有她老公參加。」朋友知道她的狀況，也未打擾，「坣娜很勇敢對抗病魔，我們很謝謝Jeffrey，因為他的溫暖陪伴，比醫生預估的時間，又延長很多年。」

▲薛智偉發訊息給白冰冰。（圖／長興影視、薛智偉提供）

好友病逝讓白冰冰很難過，只能安慰Jeffrey，他回訊息謝謝白冰冰的支持，「你是最了解的人之一，見過我最好的時候，也陪過我最難受的時候。往前的路，我會繼續為台灣努力，為台灣『打拚』。」

▲薛智偉與坣娜。（圖／長興影視、薛志偉提供）

白冰冰還想著能為他們夫妻做點什麼，就決定以照片和AI方式製作影片紀念她，當她跟Jeffrey要照片時，他的回答讓白冰冰眼淚一直掉，「太難選，每一張太漂亮。一張一張讓我哭泣。」拿到照片後，白冰冰搭配坣娜用希伯來的祈禱文，「祈禱文講的是希望世界不要有戰爭、瘟疫、飢荒，猶太交流中心是Jeffrey的志業，讓世界更美好也是坣娜的願望，這個祈禱文是送給全世界的。」

為了製作紀念影片，昨在馬來西亞舉行演唱會需要保養喉嚨的白冰冰兩天兩夜沒睡，徹夜和剪接師、AI工程師溝通如何製作影片，「因為有些照片畫質不好，所以先用AI讓畫質清晰，也讓靜態的照片動起來，看到她們兩夫妻結婚的照片動起來，讓我好感動，希望這麼善良美好的歌聲和倩影，可以永遠留在我們的心中。」白冰冰也想向化作天使的坣娜說：「我們這群好友會繼續陪伴照顧Jeffrey，妳請放心自由地飛吧！」