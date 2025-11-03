理想混蛋宣布再攻雄蛋！　許願揪太妍、周杰倫助陣合唱

▲理想混蛋開心慶功。（圖／何樂音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

人氣夯團理想混蛋成軍8年，日前一連2晚在台北小巨蛋舉辦「不是因為天氣晴朗才見面」演唱會，更趁勢宣告將於成軍9週年之際，也就是明年下半年邁向高雄巨蛋開唱，雞丁開心喊話：「把明年10月空下來，努力挑戰2場，今天覺得意猶未盡！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼理想混蛋宣布明年攻高雄巨蛋。（圖／何樂音樂提供）



雞丁這半年來勤於健身、飲控，瘦了超過10公斤，會後訪問被問是否要再瘦？雞丁打趣說：「很滿意我現在狀態，會努力維持！但我們已經有身材擔當的建廷，畢竟他可是要出寫真集。」四人在記者會親手調製「理想雙蛋蜜汁」，在飲品中特別加入2顆蛋黃象徵台北小巨蛋、高雄巨蛋的寓意，彼此開心乾杯慶祝。

可沛在第二場演出時爆哭，原來他扛著籌備小巨蛋演出的高壓下，同時得知爸爸不幸罹癌的糾結心境，面對大家關心，他透露：「爸爸現在蠻好的，這次沒辦法來看演出，但有提前來看總彩排，現在我心情蠻好的，不用擔心！面對自己人生狀況，好像不知道怎麼樣更好，卡在那邊的心情。」可沛表示爸爸現在很有活力，出門前還對他喊話加油：「我在家裡與你同在！」希望明年能邀請爸爸來高雄看演出。

這次雞丁在台北小巨蛋演唱會圓夢解鎖，邀來偶像青峰擔任嘉賓合唱，被問及高雄巨蛋的夢幻名單，建廷表示這次有在點歌環節演唱〈陽光宅男〉希望有機會能請到天王周杰倫，雞丁則再度許願：「希望可以跟太妍合唱，我很喜歡少女時代，每次她來台灣，我都有去搶票看演唱會！」