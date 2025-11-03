《鬼滅之刃無限城》大陸上映洩2前兆！「官方微博開通」網求別刪減

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣動畫《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》3日傳出將在中國大陸定檔！目前動畫先已經開設官方微博，其電影片名出現簡體中文，是否確定在當地電影院上映，已經掀起陸網高度期待。

▲網友發現《鬼滅之刃無限城》開通官方微博。（圖／翻攝自微博）

《鬼滅之刃》2020年首度推出《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》，當時曾傳出中國大陸上映，最終仍沒有在當地電影院放映，而《鬼滅之刃》最終故事將以電影三部曲呈現，2025年先推出《鬼滅之刃無限城》第一章，大陸頻傳上映消息但遲遲沒有下文，當地民眾為此到台灣金門、香港、澳門，甚至到海外其他國家看片。

如今電影官方微博開設，同時也開設超話（微博討論區），口碑評分網站「豆瓣」的上映訊息提及「2025年（中國大陸）」，令外界進一步推測將有機會在今年內上映。還有網友曬出當地戲院照片，發現電影院11月上映電影片單，已經出現《鬼滅之刃無限城》的海報。

▲《鬼滅之刃無限城》豆瓣電影資訊更新，提及當地2025年內上映。（圖／翻攝自微博）

大陸網友最在意的是電影是否會被刪減，輪番留言「頂流來了！不刪減吧」、「為什麼電影還不定級，定級不就無刪減了」、「希望別刪減」、「我要去看IMAX」。