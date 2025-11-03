ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

黃明志「恐關2年打3鞭」驗出4毒品
她FB、LINE 1功能關掉：快樂多了
葛斯齊赴于朦朧現場發生怪事
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

黃明志 謝侑芯 李洙赫 GD 李春才 范姜彥豐 粿粿 鄭家純

《鬼滅之刃無限城》大陸上映洩2前兆！「官方微博開通」網求別刪減

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣動畫《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》3日傳出將在中國大陸定檔！目前動畫先已經開設官方微博，其電影片名出現簡體中文，是否確定在當地電影院上映，已經掀起陸網高度期待。

▲▼《鬼滅之刃無限城》開通官方微博，傳出將大陸上映！。（圖／翻攝自微博）

▲▼《鬼滅之刃無限城》開通官方微博，傳出將大陸上映！。（圖／翻攝自微博）

▲網友發現《鬼滅之刃無限城》開通官方微博。（圖／翻攝自微博）

[廣告]請繼續往下閱讀...

《鬼滅之刃》2020年首度推出《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》，當時曾傳出中國大陸上映，最終仍沒有在當地電影院放映，而《鬼滅之刃》最終故事將以電影三部曲呈現，2025年先推出《鬼滅之刃無限城》第一章，大陸頻傳上映消息但遲遲沒有下文，當地民眾為此到台灣金門、香港、澳門，甚至到海外其他國家看片。

如今電影官方微博開設，同時也開設超話（微博討論區），口碑評分網站「豆瓣」的上映訊息提及「2025年（中國大陸）」，令外界進一步推測將有機會在今年內上映。還有網友曬出當地戲院照片，發現電影院11月上映電影片單，已經出現《鬼滅之刃無限城》的海報。

▲▼《鬼滅之刃無限城》開通官方微博，傳出將大陸上映！。（圖／翻攝自微博）

▲《鬼滅之刃無限城》豆瓣電影資訊更新，提及當地2025年內上映。（圖／翻攝自微博）

大陸網友最在意的是電影是否會被刪減，輪番留言「頂流來了！不刪減吧」、「為什麼電影還不定級，定級不就無刪減了」、「希望別刪減」、「我要去看IMAX」。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鬼滅之刃無限城篇猗窩座再襲

推薦閱讀

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

21小時前

MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」！　黑幕全爆：只差沒給一拳

MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」！　黑幕全爆：只差沒給一拳

4小時前

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

19小時前

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」警攔下

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」警攔下

5小時前

22歲YTR遭小黃司機「爬後座性侵」！　子宮陰道受損淚訴司法體系

22歲YTR遭小黃司機「爬後座性侵」！　子宮陰道受損淚訴司法體系

5小時前

謝侑芯遺體「恐無法返台」！經紀人揭原因　家人痛心：只想要真相

謝侑芯遺體「恐無法返台」！經紀人揭原因　家人痛心：只想要真相

4小時前

吳宗憲「婚姻最後只剩數字」！直播談粿粿出軌…點名他必須付一些

吳宗憲「婚姻最後只剩數字」！直播談粿粿出軌…點名他必須付一些

7小時前

直擊／GD唱完大巨蛋直奔金豬！搭千萬豪車現身　李洙赫黏TT跟身後

直擊／GD唱完大巨蛋直奔金豬！搭千萬豪車現身　李洙赫黏TT跟身後

15小時前

快訊／怒轟黃明志說謊！　護理女神經紀人痛罵：你在隱瞞什麼？

快訊／怒轟黃明志說謊！　護理女神經紀人痛罵：你在隱瞞什麼？

17小時前

謝侑芯命案疑點多！經紀人曝「未陪同」背後原因　誓言追真相

謝侑芯命案疑點多！經紀人曝「未陪同」背後原因　誓言追真相

14小時前

黃明志涉毒被控2罪！　捲護理女神命案「超慘下場曝光」還有3鞭刑

黃明志涉毒被控2罪！　捲護理女神命案「超慘下場曝光」還有3鞭刑

3小時前

「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我

「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我

11/2 12:46

熱門影音

范姜彥豐「名字排在粿粿後面就生氣」　金鐘獎也沒祝福..她嘆：不敢分享成就

范姜彥豐「名字排在粿粿後面就生氣」　金鐘獎也沒祝福..她嘆：不敢分享成就
金音獎／LÜCY扯壞衣服慌喊「露點了」　匆忙上台…HUSH幽默救援

金音獎／LÜCY扯壞衣服慌喊「露點了」　匆忙上台…HUSH幽默救援
馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」

馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」
粿粿揭沒占用范姜彥豐財產 曝家庭開銷.房貸幾乎全她出！

粿粿揭沒占用范姜彥豐財產 曝家庭開銷.房貸幾乎全她出！
粿粿認跟王子「有逾矩行為」 向范姜彥豐道歉：讓你受傷害

粿粿認跟王子「有逾矩行為」 向范姜彥豐道歉：讓你受傷害
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！
GD表演「習近平坐台下看」　加拿大總理變迷弟狂拍

GD表演「習近平坐台下看」　加拿大總理變迷弟狂拍
蔡依林睽違6年辦簽唱會　萬名粉絲一起喊Mommy！

蔡依林睽違6年辦簽唱會　萬名粉絲一起喊Mommy！
Melody爆哭憶爸爸幫擦鞋 「永遠都可以回美國找爸媽」

Melody爆哭憶爸爸幫擦鞋 「永遠都可以回美國找爸媽」
劉嘉玲結婚17年：就不想生小孩　張柏芝不逼婚兒子「不關我的事」

劉嘉玲結婚17年：就不想生小孩　張柏芝不逼婚兒子「不關我的事」
佐藤健來台TICC開唱！　衝上6樓送禮還開放錄影

佐藤健來台TICC開唱！　衝上6樓送禮還開放錄影
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

舒淇不排除新戲自導自演 回望過去「20歲的我真的很勇敢」

舒淇不排除新戲自導自演 回望過去「20歲的我真的很勇敢」

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

頑童MJ116快閃台中開唱半小時　數千粉絲高舉手機海！癱瘓松竹車站

頑童MJ116快閃台中開唱半小時　數千粉絲高舉手機海！癱瘓松竹車站

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

俐蓁喊范姜彥豐「一日男友」被罵翻　躲1個月哽咽露面「沒資格向粿粿道歉」

俐蓁喊范姜彥豐「一日男友」被罵翻　躲1個月哽咽露面「沒資格向粿粿道歉」

馮德倫曬舒淇舊照險跪算盤XD　現身放閃愛妻：那麼漂亮♥

馮德倫曬舒淇舊照險跪算盤XD　現身放閃愛妻：那麼漂亮♥

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

看更多

【開聲音】4個月大寶寶給阿公就哭！奶音突冒3字...全家驚呆XD

即時新聞

剛剛
剛剛
9分鐘前0

日舞者來台「飯店房內東西全被偷」！　傻眼真相曝…網：真的丟臉

12分鐘前40

黃明志涉2罪開庭日曝！　警見護理女神「裸死1跡象」：疑非第一現場

1小時前0

《鬼滅之刃無限城》大陸上映洩2前兆！「官方微博開通」網求別刪減

1小時前0

八點檔女星懷孕遭綁架…崩潰拿刀！　「兇手竟是孫綻」暖男變恐情

1小時前20

才奪金曲獎！　Trash頤原認「險撐不下去」崩潰自我懷疑

1小時前0

人脈王！任時完簽約The Black Label　專輯在SM子公司出

1小時前0

楊貴媚出道46年第一次！講完台詞傻眼：騙肖欸　傅雷螢幕初吻給她

1小時前0

郭書瑤變身地獄來的前女友　「單身八個月」求脫單…曖昧台劇男神

2小時前62

金曲大師屠穎驟逝...今廣州火化！　「遺體不運回台灣」原因曝

2小時前415

快訊／江蕙宣布小巨蛋加場！　農曆春節嗨唱5天「搶票時間曝」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動
    21小時前144138
  2. MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」黑幕全爆
    4小時前3638
  3. 護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品
    19小時前76101
  4. 護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」
    5小時前4257
  5. 22歲YTR遭小黃司機「爬後座性侵」
    5小時前429
  6. 謝侑芯遺體「恐無法返台」！家人痛心：只想要真相
    4小時前2024
  7. 吳宗憲「婚姻最後只剩數字」！直播談粿粿出軌
    7小時前1431
  8. 直擊／GD唱完大巨蛋直奔金豬！搭千萬豪車現身　李洙赫黏TT跟身後
    15小時前124
  9. 快訊／怒轟黃明志說謊！　護理女神經紀人痛罵：你在隱瞞什麼？
    17小時前5267
  10. 謝侑芯命案疑點多！經紀人曝未陪同原因
    14小時前1627
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合