呼叫音樂節王嘉儀Sophy、Andr、Hello Nico點燃舞台　火力全開嗨翻

圖、文／呼叫音樂節提供

《The Calling‘25 呼叫音樂節》第二天白天現場再度湧入大批樂迷，在陽光與微風中延續第一日熱度。四大舞台「好喜歡」、「大寶藏」、「是真愛」、「有夠棒」全面開唱，樂迷席地而坐、隨節拍搖擺，現場宛如一片綠意草地上的音樂盛會。主辦單位估計，截至下午四點，現場人數將突破首日紀錄，飄揚的旋律與人潮交織成最美的秋日風景。

開場新聲綻放—王嘉儀Sophy以另類靈魂定調白日樂章 多元樂風齊放

午後演出將由本屆「呼叫樂團徵選計畫」入選音樂人王嘉儀SOPHY率先於「好喜歡舞台」揭開序幕。她以融合靈魂、電子與流行元素的另類風格見稱，演唱〈浮標〉、〈水性楊花〉等曲目，將以獨特聲線與情感層次，為現場開啟第二天的第一道節奏。

從細膩到爆發—Andr、Hello Nico用音樂掀開情感浪潮

「是真愛舞台」與「大寶藏舞台」隨後由風格鮮明的創作者登場。Andr 以臥室⾳樂為基底，將吉他與環境取樣巧妙結合，編織出私密細膩⼜情感濃烈的聲響語彙，帶來〈i don’t lose sleep anymore〉、〈她〉等作品，隨節奏流動的聲響在草地間瀰漫出細膩又具能量的氛圍；Hello Nico則以電子迷幻與搖滾元素交織的〈花〉、〈接下來如何〉等曲目，在光影變幻中鋪陳出低調卻強烈的情緒張力。

從旋律中漫步午後—黃宇寒 Han與好樂團共築午後聲景

曾入圍金曲獎最佳客語歌手與專輯獎的黃宇寒Han，將演唱〈毋使悲傷〉、〈現下〉與〈人啊人啊〉等歌曲，以多元語彙描繪人與情感的流動；好樂團進入創團十週年，現場帶來〈他們說我是沒有用的年輕人〉與〈我愛你，卻不能拯救你〉等代表作，以誠摯旋律與真實詞句，為午後注入細膩共鳴的節拍。好樂團本月及下月將舉辦發片專場，敬請期待。

