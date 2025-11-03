坤達認錯閃兵「後悔得要死」返台！吳宗憲為他抱不平：不應該上銬

記者陳芊秀／綜合報導

「Energy」坤達在《綜藝玩很大》到加拿大時，因涉及閃兵案而停錄返台，接受警方拘提。綜藝天王吳宗憲昨日（2）開直播，回應《玩很大》沒有要休息，但是坤達要休息一下。

▲坤達涉閃兵，停止錄影《綜藝玩很大》返台接受調查。（圖／記者陸運陞攝）

吳宗憲表示，會想盡辦法讓坤達留下來。他認為坤達夠負責任，透露當時飛機降落後，眾人正在路上討論怎麼辦，坤達當下決定還是回去，曾問要不要先錄完再回去，坤達決定不錄影先返台。他直播中強調，坤達已經認錯並表達「後悔得要死」，製作單位會全力支持他，「他已經認錯，我們會盡全力幫他。」

▲吳宗憲談坤達當下決定回台灣。（圖／翻攝自臉書）

此外，吳宗憲為坤達返台後遭上銬表達不平，直言：「達達應不應該戴手銬？不應該！」他接著說明：「他都從加拿大趕回來，你跟他銬手銬幹嘛呢？」他認為如果從家中拘提到案，他認為要上銬，避免涉案者想逃，坤達是主動返國說明，此舉實屬多餘。他強調自己不碰政治，但談及法律不能溯及既往，呼籲政府應藉此釐清相關法律責任。

▲吳宗憲認為坤達不該被上銬。（圖／翻攝自臉書）