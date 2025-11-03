謝侑芯命案疑點多！經紀人曝「未陪同」背後原因　誓言追真相

▲黃明志捲入謝侑芯猝逝案。（併圖／翻攝自謝侑芯ig、記者黃克翔攝）



記者董美琪／綜合報導

馬來西亞歌手黃明志近期被當地警方指控涉及毒品案，且疑與台灣網紅謝侑芯的命案有關。對此，黃明志公開否認所有指控，並呼籲外界耐心等待司法調查結果。謝侑芯的經紀人Chris 2日發表聲明，對黃明志公開言論與警方正式報告之間的落差提出質疑，並要求他針對多項核心問題作出正面回應。稍早，Chris針對外界質疑進一步說明。

Chris在Instagram回應，身為經紀人，為何當時沒有全程陪同，他強調，經紀人的工作內容相當多元且細緻，不僅需確保藝人的工作安全與合約合規，也必須尊重藝人的自主與生活自由。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Chris表示，他並非控制藝人生活的角色，也不會干預他們的私人交友或活動安排，只要不違反法律與公司規範，他會提供建議並給予支持。即便某些工作或合作並非由經紀公司主導，他仍會了解相關行程與安全措施，以確保基本的保護與掌控。然而，這次事件顯然發生在藝人工作之外的私人領域，因此他們也必須尊重個人隱私與社交自由。

Chris坦言，這場突如其來的悲劇讓他感到深切震驚與痛心，也讓他難以接受事實。他強調，正因如此，他將持續追查事件真相，希望徹底弄清楚事情的經過與原委。

▼網紅謝侑芯經紀人再補充說明。（圖／翻攝自Instagram）



Chris晚間曾先發一篇聲明表示，過去數日已委託私人偵查人員，並多次向馬來西亞警方查詢案情，但獲得的訊息「前後矛盾、互相衝突」，至今無法拼湊出一致的版本。出於對家屬與亡者的尊重，先前一直未對外發言，原本也被告知謝侑芯是因「心臟驟停」離世、屬意外事件；但馬來西亞警方近日的正式說法，卻與先前資訊以及黃明志在公開場合的陳述大相逕庭，令他與關心此事的人士感到震驚與不安。

Chris在聲明中質疑並要求「正面回答」的重點包括：那包被形容為疑似毒品的來源為何？是否有人提供、誘導或強迫使用？他並直指黃明志的公開言論與警方報告「完全對不上」，並追問黃明志是否刻意隱匿事實或說謊。

Chris強調，他與團隊從未見過謝侑芯有接觸毒品的行為，並對謝侑芯的品格深信不疑；目前謝侑芯家屬仍深陷震驚與極度哀痛，暫時未對外做出正式回應，Chris此番僅以個人身分替亡者尋求公道與真相，並呼籲黃明志必須對這些問題作出清楚交代——沒有迴避的空間。