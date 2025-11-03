ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
蔡依林「唱跨年不倒數」原因曝光
3個細節看清身邊的朋友
范姜彥豐「我是王子」遭粿粿吐槽！
謝侑芯命案疑點多！經紀人曝「未陪同」背後原因　誓言追真相

▲▼黃明志捲入謝侑芯猝逝案。（併圖／翻攝自謝侑芯ig、記者黃克翔攝）

▲黃明志捲入謝侑芯猝逝案。（併圖／翻攝自謝侑芯ig、記者黃克翔攝）

記者董美琪／綜合報導

馬來西亞歌手黃明志近期被當地警方指控涉及毒品案，且疑與台灣網紅謝侑芯的命案有關。對此，黃明志公開否認所有指控，並呼籲外界耐心等待司法調查結果。謝侑芯的經紀人Chris 2日發表聲明，對黃明志公開言論與警方正式報告之間的落差提出質疑，並要求他針對多項核心問題作出正面回應。稍早，Chris針對外界質疑進一步說明。

Chris在Instagram回應，身為經紀人，為何當時沒有全程陪同，他強調，經紀人的工作內容相當多元且細緻，不僅需確保藝人的工作安全與合約合規，也必須尊重藝人的自主與生活自由。

Chris表示，他並非控制藝人生活的角色，也不會干預他們的私人交友或活動安排，只要不違反法律與公司規範，他會提供建議並給予支持。即便某些工作或合作並非由經紀公司主導，他仍會了解相關行程與安全措施，以確保基本的保護與掌控。然而，這次事件顯然發生在藝人工作之外的私人領域，因此他們也必須尊重個人隱私與社交自由。

Chris坦言，這場突如其來的悲劇讓他感到深切震驚與痛心，也讓他難以接受事實。他強調，正因如此，他將持續追查事件真相，希望徹底弄清楚事情的經過與原委。

▼網紅謝侑芯經紀人再補充說明。（圖／翻攝自Instagram）

▲▼網紅謝侑芯經紀人再補充說明。（圖／翻攝自Instagram）

Chris晚間曾先發一篇聲明表示，過去數日已委託私人偵查人員，並多次向馬來西亞警方查詢案情，但獲得的訊息「前後矛盾、互相衝突」，至今無法拼湊出一致的版本。出於對家屬與亡者的尊重，先前一直未對外發言，原本也被告知謝侑芯是因「心臟驟停」離世、屬意外事件；但馬來西亞警方近日的正式說法，卻與先前資訊以及黃明志在公開場合的陳述大相逕庭，令他與關心此事的人士感到震驚與不安。

Chris在聲明中質疑並要求「正面回答」的重點包括：那包被形容為疑似毒品的來源為何？是否有人提供、誘導或強迫使用？他並直指黃明志的公開言論與警方報告「完全對不上」，並追問黃明志是否刻意隱匿事實或說謊。

Chris強調，他與團隊從未見過謝侑芯有接觸毒品的行為，並對謝侑芯的品格深信不疑；目前謝侑芯家屬仍深陷震驚與極度哀痛，暫時未對外做出正式回應，Chris此番僅以個人身分替亡者尋求公道與真相，並呼籲黃明志必須對這些問題作出清楚交代——沒有迴避的空間。

黃明志謝侑芯

剛剛
剛剛
2小時前26

謝侑芯命案疑點多！經紀人曝「未陪同」背後原因　誓言追真相

3小時前42

直擊／還沒等到GD來！粉絲當場腿軟癱倒　一群保鑣嚇壞衝上前

3小時前42

直擊／GD唱完大巨蛋直奔金豬！搭千萬豪車現身　李洙赫黏TT跟身後

5小時前919

質疑黃明志說法矛盾　謝侑芯經紀人：做個男人，做正確的事

5小時前2555

快訊／怒轟黃明志說謊！　護理女神經紀人痛罵：你在隱瞞什麼？

5小時前115

直擊／GD開金口撩妹「跟我回去！」　大巨蛋觀眾席隔空對罵吵架

6小時前1120

謝侑芯生前「最後專訪」畫面曝光！親揭轉行模特原因：裸體很好看

6小時前41

金曲歌王突衝上台！　理想混蛋雞丁「掩面爆哭」：謝謝你願意來

6小時前149

黃明志爆捲台網紅謝侑芯命案！親曝「遭勒索」　警一句話揭真相

6小時前20

理想混蛋大爆哭！　可沛痛揭「摯愛罹癌」噴淚：發生的太突然

