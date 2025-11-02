質疑黃明志說法矛盾　謝侑芯經紀人：做個男人，做正確的事

▲黃明志爆捲台網紅謝侑芯猝逝案。（圖／翻攝自Instagram）



記者董美琪／綜合報導

馬來西亞歌手黃明志（藝名 Namewee）被當地警方指控涉毒，且與台灣網紅謝侑芯之命案有關。黃明志對外否認相關指控，並呼籲外界等待司法調查結果。對此，謝侑芯的經紀人Chris今（2）日發表聲明，質疑黃明志公開說法與警方正式報告存在重大落差，要求黃明志正面回應多項關鍵問題，並在限動寫下「Be a man, do the right thing」（做個男人，做正確的事）希望黃明志講清楚。

聲明指出，Chris在過去數日已委託私人偵查人員，並多次向馬來西亞警方查詢案情，但獲得的訊息「前後矛盾、互相衝突」，至今無法拼湊出一致的版本。經紀人強調，出於對家屬與亡者的尊重，先前一直未對外發言，原本也被告知謝侑芯是因「心臟驟停」離世、屬意外事件；但馬來西亞警方近日的正式說法，卻與先前資訊以及黃明志在公開場合的陳述大相逕庭，令他與關心此事的人士感到震驚與不安。

Chris在聲明中質疑並要求「正面回答」的重點包括：那包被形容為疑似毒品的來源為何？是否有人提供、誘導或強迫使用？他並直指黃明志的公開言論與警方報告「完全對不上」，並追問黃明志是否刻意隱匿事實或說謊。經紀人表示，他與私人偵查單位、法律顧問及相關部門將持續合作，直到所有事實被釐清、所有謊言被揭穿為止。

此外，Chris強調，他與團隊從未見過謝侑芯有接觸毒品的行為，並對謝侑芯的品格深信不疑；目前謝侑芯家屬仍深陷震驚與極度哀痛，暫時未對外做出正式回應，Chris此番僅以個人身分替亡者尋求公道與真相。

聲明最後表示：「我們要求真相，我們要求正義。我將持續與私人調查單位、法律顧問與馬來西亞相關部門全面合作，直到所有事實被揭開、所有謊言被揭穿為止。公眾有權知道真相，侑芯有權得到正義。我們不會停止，直到真相大白。And to you, @namewee: You will give a clear account to these questions — there will be no room to evade. You’re in our sights now.」

目前，案件仍在相關單位調查中。黃明志已公開否認涉案並呼籲等待司法程序；謝侑芯家屬尚未發布統一正式聲明。經紀人Chris表示，將在蒐集到更多可公開的事實後，依法律程序與媒體進行後續說明。