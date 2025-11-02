金曲歌王突衝上台！　理想混蛋雞丁「掩面爆哭」：謝謝你願意來

▲理想混蛋邀請青峰擔任嘉賓。（圖／何樂音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

人氣夯團理想混蛋成軍8年，昨（2日）起在台北小巨蛋舉辦「不是因為天氣晴朗才見面」演唱會，今晚嘉賓邀來雞丁的偶像吳青峰圓夢同台，青峰驚喜現身合唱〈下雨的夜晚〉，掀起全場最高潮，雞丁介紹到青峰時更是激動掩面爆哭許久，激動表示：「謝謝你願意來當我們的嘉賓。」青峰則笑說：「我是習慣被吐槽，你這樣有點感性，我會不知所措，你們快當蘇打綠的團員攻擊我。」

▲理想混蛋和青峰合唱〈下雨的夜晚〉。（圖／何樂音樂提供）



鼓手更爆料雞丁早在前一首就破音，青峰一聽則安慰：「根據我21年經驗，以為觀眾都有好耳朵，其實沒有，其實只要能夠聽你唱歌，分享音樂他們就很開心，我也在小巨蛋破過音。」身為資深「打粉」，雞丁5月還去觀看蘇打綠東京武道館的演唱會，甚至成功點歌〈近未來〉，青峰幽默笑虧：「就是你追成這樣，找我當嘉賓，不好意思拒絕你。」雞丁則說：「講得我好像恐怖情人一樣。」

雞丁更直接在自己演唱會現場上，續點青峰合唱〈近未來〉，雞丁表示：「真的很喜歡這首歌，尤其是歌詞的部分，每一次讀都會有新的體悟。在國、高中時期，面對成長的挫折、青春期的自我認同，這首歌陪伴我度過很多很低潮的階段。」也自曝考學測國文作文引用〈近未來〉歌詞：「生命必須有裂縫，陽光才照得進來。」順利拿到了國文滿級分，青峰義氣答應合唱，但搞笑說：「好啊，不如後半段都讓我唱好了。」瞬間逗笑全場。