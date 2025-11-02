雙前科男星「接演新劇」燦笑合照　！網批：演藝圈太寬容

記者張筱涵／綜合報導

日本藝能界再掀話題！前JYJ成員朴有天與前KAT-TUN成員田口淳之介將共同主演愛情喜劇《貪心女子與有故事的男子》，消息一出立刻在日網引發熱議，原因不僅是兩人多年後回歸戲劇，更因雙雙曾捲入吸毒風波而備受爭議。

▲田口淳之介（左）和朴有天合作新劇。（圖／翻攝自Instagram／hoshigari_wakeari_）



這部作品將於12月22日至24日在TOKYO MX播出，共5集，內容講述一名男子在職場被誤指性騷擾後，轉而擔任合租公寓管理員、重新找回生活希望的故事。田口淳之介相隔11年重返電視圈並主演新劇，而朴有天繼9月出演恐怖劇《桃之歌》後，再次現身日劇。

日網輿論呈現兩極，有網友直言：「兩個都曾因吸毒被捕，真的有必要特地讓他們一起演嗎？演藝圈是不是對吸毒太寬容了？」也有人批評：「一般上班族被逮捕早就丟飯碗了，演藝圈卻能這麼快復出，太不公平。」還有不少人懷疑節目組是「為話題性而選角」。

不過，也有部分聲音相對溫和，認為藝人雖曾犯錯，但仍應有重啟人生的機會：「他們雖自作自受，但若能憑自身技術與努力重新開始，也是值得尊重的事。」

這場因「雙吸毒前科男星共演」引發的輿論風波，讓新劇未播先熱。隨著播出日逼近，《貪心女子與有故事的男子》究竟能否憑作品本身說服觀眾，還是會被爭議聲浪淹沒，成為年底日本戲劇圈最受矚目的焦點之一。

