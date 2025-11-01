理想混蛋雞丁暴瘦10公斤！　「撞臉GD」帥成這樣太驚人

記者蔡琛儀／台北報導

人氣樂團理想混蛋成軍8年，終於登上台北小巨蛋，瘦了10公斤的雞丁特別染了一顆鮮豔橘色頭髮，更與可沛為這次演唱會打造專屬全新麥克風；建廷則是持續健身、阿哲花心思在音樂改編上，希望讓樂迷有驚喜，可沛開玩笑說：「第一次萬人演唱會，總不能不用心吧，辦兩場都快賠錢了！」

▲▼ 理想混蛋主唱雞丁瘦了10公斤，還染了一頭鮮艷的亮橘色頭髮。（圖／記者黃克翔攝）

理想混蛋「不是因為天氣晴朗才見面」台北小巨蛋演唱會1日起連續兩天，與超過2.2萬名樂迷同樂，票房粗估吸金超過4300萬，他們為了首次的攻蛋大秀砸下4250萬重本，把票房全投入製作，祭出高規格的視聽覺饗宴，現場宛如宇宙銀河般，小巨蛋的蛋頂、角落裡都有大小不同的弧形、環狀軌道、巨大圓形的星環造景，會隨著音樂歌曲營造出不同燈光照射。

4位團員開場化身科幻音樂使者，出現在環繞舞台四個角落，戴著墨鏡帥氣地邊打招呼，邊走向主舞台，飆唱〈天真世界的叛徒〉、〈頑強〉、〈離開的一路上〉，立刻讓小巨蛋氣氛沸騰不已。演唱到〈行星〉時，團員更被巨型舞台升至上空，搭配著雷射、視訊，打造大型燈光裝置，更象徵捕夢網意象，代表團員的美夢成真，也為樂迷帶來祝福與好運寓意。

▲ 理想混蛋鼓手可沛。（圖／記者黃克翔攝）

阿哲直喊：「小巨蛋是我們夢寐以前的地方，終於站上來了！」雞丁則感性說：「從公佈後到今天的每一天都想跟大家見面，謝謝大家平安健康來赴了我們夢想的約定。」建廷表示：「兩年半前我們第一次踏上小巨蛋，是個頒獎典禮，我們跟大家約好一定會再來，今天呢總算實現這個約定，來這邊辦一場屬於我們的專場演唱會，非常謝謝大家一起完成這個夢想。」

▲▼ 理想混蛋吉他手阿哲、建廷。（圖／記者黃克翔攝）

雞丁也說，這次開場第一次不是四個人一起出來，「第一次在上台前無法給彼此很緊密的擁抱，一起走回台上時我的眼淚跟紙花一樣差點要噴出來，真的非常非常感動開心，也很榮幸可以和大家在小巨蛋慶祝我們的八週年！」還不忘幽默謝謝粉絲手速搶票，「一路走來非常感謝大家，我們非常幸運，有大家的喜愛和支持，能把你們的愛、感情和人生放在我們的音樂，才能讓我們追逐夢想到小巨蛋，謝謝你們不讓我們孤獨的冒險。」