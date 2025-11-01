丁寧自爆「夫妻互不相讓」 狂吵整整7年！　靠轉念頓悟：關係是面鏡子

記者蕭采薇／台北報導

金鐘、金馬雙料得主丁寧，近日舉辦新書《丁寧的轉念學》發表暨簽書會，現場座無虛席，氣氛溫暖動人。這是她第三本聚焦身心靈成長的著作，丁寧以誠懇又幽默的語氣，分享「如何從卡住到自由」的轉念心法，她透露，自己真正體會「轉念」力量，是在39歲懷孕時。

▲丁寧舉辦新書《丁寧的轉念學》發表暨簽書會。（圖／齊石傳播提供）

丁寧在39歲懷孕時，在面對原生家庭的恐懼與婚姻不安，她透過瑜伽練習學會「活在當下」，慢慢整理心裡雜音，選擇用新視角面對人生。「我不再活在父母的過去，而是學會與自己和解。」她溫柔地說，「那是我人生最珍貴的練習。」

不只在鏡頭前，丁寧在生活中也經歷無數次「轉念」。她坦言，獲得金馬獎肯定後，反而陷入低潮與自我懷疑。「當工作突然歸零，我開始學會把每一次失落的案子、每一段緊張的人際關係，都當成練習轉念的機會。」她強調，演藝圈壓力無所不在，唯有學會轉念，能量才能重新流動。

這次新書，丁寧也難得談起家庭與親密關係中的轉念故事。她分享，結婚後和先生彼此互不相讓的性格，吵了整整七年。開始練習轉念後，在某次激烈爭吵當下，她忽然抽離並意識到：「關係是一面鏡子，不會照出自己所沒有的。」因此，她將與先生的對映關係視為修煉，從中更了解自己，進而做好自己的功課。

在母職角色裡，她也不再追求完美媽媽形象。「孩子叛逆的時候，我以前會焦慮想管，但後來學會等。當我願意相信他的節奏，他反而更願意靠近我。」她微笑說，這樣的親子互動，也成為《丁寧的轉念學》中重要的篇章。

《丁寧的轉念學》以30個日常練習為核心，帶領讀者從呼吸、思考到行動，一步步學習用更溫柔、穩定的方式面對生活挑戰。從〈在衝突裡尋找理解的空隙〉、〈當孩子不聽話時，先回到自己的呼吸〉到〈對伴侶說謝謝，而不是「你應該」〉，每一章都像是一封生活練習信，小小改變卻蘊藏巨大能量。

活動現場，娛樂圈好友也到場力挺。《拜六禮拜》製作人顏克儀更親自現身，與丁寧及讀者們一同練習呼吸法，體驗「轉念」帶來的平靜與放鬆。

讀者提問環節更是熱烈，有讀者問：「工作壓力讓自己喘不過氣，該如何轉念與克服？」丁寧鼓勵大家：「當你覺得撐不下去時，不妨先回到呼吸裡，給自己一點時間。真正的力量，常常在停下來的時候出現。」