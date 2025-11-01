ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
丁寧自爆「夫妻互不相讓」 狂吵整整7年！　靠轉念頓悟：關係是面鏡子

記者蕭采薇／台北報導

金鐘、金馬雙料得主丁寧，近日舉辦新書《丁寧的轉念學》發表暨簽書會，現場座無虛席，氣氛溫暖動人。這是她第三本聚焦身心靈成長的著作，丁寧以誠懇又幽默的語氣，分享「如何從卡住到自由」的轉念心法，她透露，自己真正體會「轉念」力量，是在39歲懷孕時。

▲丁寧舉辦新書《丁寧的轉念學》發表暨簽書會。（圖／齊石傳播提供）

▲丁寧舉辦新書《丁寧的轉念學》發表暨簽書會。（圖／齊石傳播提供）

丁寧在39歲懷孕時，在面對原生家庭的恐懼與婚姻不安，她透過瑜伽練習學會「活在當下」，慢慢整理心裡雜音，選擇用新視角面對人生。「我不再活在父母的過去，而是學會與自己和解。」她溫柔地說，「那是我人生最珍貴的練習。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不只在鏡頭前，丁寧在生活中也經歷無數次「轉念」。她坦言，獲得金馬獎肯定後，反而陷入低潮與自我懷疑。「當工作突然歸零，我開始學會把每一次失落的案子、每一段緊張的人際關係，都當成練習轉念的機會。」她強調，演藝圈壓力無所不在，唯有學會轉念，能量才能重新流動。

▲丁寧舉辦新書《丁寧的轉念學》發表暨簽書會。（圖／齊石傳播提供）

▲丁寧舉辦新書《丁寧的轉念學》發表暨簽書會。（圖／齊石傳播提供）

這次新書，丁寧也難得談起家庭與親密關係中的轉念故事。她分享，結婚後和先生彼此互不相讓的性格，吵了整整七年。開始練習轉念後，在某次激烈爭吵當下，她忽然抽離並意識到：「關係是一面鏡子，不會照出自己所沒有的。」因此，她將與先生的對映關係視為修煉，從中更了解自己，進而做好自己的功課。

在母職角色裡，她也不再追求完美媽媽形象。「孩子叛逆的時候，我以前會焦慮想管，但後來學會等。當我願意相信他的節奏，他反而更願意靠近我。」她微笑說，這樣的親子互動，也成為《丁寧的轉念學》中重要的篇章。

▲丁寧舉辦新書《丁寧的轉念學》發表暨簽書會。（圖／齊石傳播提供）

▲丁寧舉辦新書《丁寧的轉念學》發表暨簽書會。（圖／齊石傳播提供）

《丁寧的轉念學》以30個日常練習為核心，帶領讀者從呼吸、思考到行動，一步步學習用更溫柔、穩定的方式面對生活挑戰。從〈在衝突裡尋找理解的空隙〉、〈當孩子不聽話時，先回到自己的呼吸〉到〈對伴侶說謝謝，而不是「你應該」〉，每一章都像是一封生活練習信，小小改變卻蘊藏巨大能量。

活動現場，娛樂圈好友也到場力挺。《拜六禮拜》製作人顏克儀更親自現身，與丁寧及讀者們一同練習呼吸法，體驗「轉念」帶來的平靜與放鬆。

▲丁寧舉辦新書《丁寧的轉念學》發表暨簽書會。（圖／齊石傳播提供）

▲丁寧舉辦新書《丁寧的轉念學》發表暨簽書會。（圖／齊石傳播提供）

讀者提問環節更是熱烈，有讀者問：「工作壓力讓自己喘不過氣，該如何轉念與克服？」丁寧鼓勵大家：「當你覺得撐不下去時，不妨先回到呼吸裡，給自己一點時間。真正的力量，常常在停下來的時候出現。」

 

看更多

剛剛
剛剛
1小時前20

音樂人屠穎跑步跌倒猝逝震驚演藝圈　吳青峰、楊丞琳、林俊傑發聲悼念

2小時前62

丁寧自爆「夫妻互不相讓」 狂吵整整7年！　靠轉念頓悟：關係是面鏡子

3小時前99

搭捷運一半「巧遇3超帥潮男」竟是大咖天團！　民眾激動當場嚇哭

3小時前1630

金音獎爆意外...女歌手衣服被扯壞慌喊：奶頭露出來了！全場傻眼

3小時前32127

粿粿家人怒控范姜彥豐「愛計較」：3年真的夠了！

4小時前0

理想混蛋首攻蛋「天團御用大咖嘉賓」震撼登場：我不隨便來的　

4小時前112

直擊／GD大巨蛋證實BIGBANG合體！　預告4月喜訊：會很有趣

4小時前1

她被金馬點名「最大遺珠」！《丟包阿公》女主角登東京影展　劉冠廷暖心喊話

4小時前26

恭喜！YTR鐵牛婷婷迎「第三位小寶貝」　樂曬超音波寶寶超好動

4小時前20

錦雯清唱6個字「遭索取5萬元版權費」　李竺芯首露面：欣然接受

