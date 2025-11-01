蔡思韵戴婚戒首亮相！ 羞認「喊老公有點肉麻」　曝劉俊謙求婚當下：我素顏很醜

記者蕭采薇／台北報導

台灣年度恐怖片《泥娃娃》 全台票房已突破8200萬，蟬聯三個週末冠軍。男、女主角楊祐寧、蔡思韵1日現身造勢，親手製作「血紅果汁」替票房加油補血。這也是蔡思韵在與劉俊謙宣布婚訊後首次公開露面，手上戴著結婚戒指幸福現身。她也羞認，其實劉俊謙很早就求婚，但兩人個性低調，保密到家。

▲《泥娃娃》票房破億倒數中，蔡思韵、楊祐寧現身謝票。（圖／記者黃克翔攝）

活動現場歡樂又帶點詭譎氣氛，因蔡思韵片中飾演遭邪靈附身的孕婦，驚悚演技宛如真的被抽換靈魂，變得嗜血且狂嗑生肉，因此監製陳亮材、連奕琦、導演解孟儒及兩位主演楊祐寧、蔡思韵特別製作「鮮紅果汁」，要幫泥娃娃充飽能量，讓票房更上層樓，一群人邊榨果汁，邊互開玩笑，蔡思韵開玩笑說：「這麼紅的果汁，是準備要喚醒泥娃娃嗎！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡思韵被問到升格為劉太太的感覺，她笑說兩人辦完婚禮就各奔東西，「我就去韓國拍戲，我們沒有蜜月時間」。她透露日本的結婚教堂大概半年前就已訂好，但因為教堂很難訂，所以他們反而沒有決定結婚日期，全以訂到教堂的時間為主。

▲劉俊謙、蔡思韵於日本低調完婚。（圖／MOM production limited提供）

而劉俊謙其實早在很久之前就求婚成功，「我們個性比較低調，真的只有家人和少數朋友知道，我們婚禮也很少人。」她透露求婚是只有兩個人在的狀態：「他有下跪，但我那天剛運動完素顏很醜，還穿運動裝，就有點小生氣，覺得應該要挑一個我有化妝的日子吧！」但即使如此還是滿滿驚喜和感動。

▲《泥娃娃》蔡思韵、楊祐寧現身製作「血紅果汁」替票房加油補血。（圖／記者黃克翔攝）

兩人目前還沒有蜜月計畫，蔡思韵許願想去歐洲，但至少一個月的時間，所以全看經紀人要不要放行。蔡思韵坦承，兩人已經開始互稱老公、老婆，但她有點害羞的說：「正在努力適應中，有點小肉麻還是不習慣。」

▲《泥娃娃》蔡思韵戴著婚戒現身。（圖／記者黃克翔攝）



而近期粿粿和王子近期傳出婚變消息搞得沸沸揚揚，粿粿更被稱沒有邊界感，演藝圈好老公代表楊祐寧就表示：「有的時候可能大家比較開心，太過於情緒高漲會有這樣的動作。我有感覺到我就會稍微後退一點，但我比較不會回應，人家女生我們男生自己稍微後退一步就好。」

至於身為3寶爸的楊祐寧，是否有給蔡思韵任何建議，楊祐寧先是祝福：「我覺得就是早生貴子啦！」蔡思韵笑回：「目前還沒這個計劃啦！」媒體敲碗楊祐寧分享有小孩的優點：「小孩就是⋯⋯很棒啦！」讓全場笑翻。

▲《泥娃娃》楊祐寧飾演慈父，戲外也是演藝圈好老公代表。（圖／記者黃克翔攝）

楊祐寧飾演的「準爸爸旭川」不顧一切要救妻女的橋段，忍不住眼角失守。現實生活是極品好老公、超級奶爸的楊祐寧同樣感性說：「這部片雖然是恐怖片，但導演真正想講的是愛與犧牲。」蔡思韵更坦言拍攝時情緒也瀕臨潰堤，直呼：「只是單單看著楊祐寧的眼睛，從他講話、跪下，直到最後，這個情感就已經在裡面了。」有種能夠用愛戰勝一切的心情。

▲《泥娃娃》 全台票房已突破8200萬，蟬聯三個週末冠軍，同時版權賣至東南亞多國。（圖／記者黃克翔攝）

觀眾都好奇片尾驚喜彩蛋，是不是有續集可能？監製連奕琦表示：「現在每多一個人看都是在幫續集打基礎。」同時公布《泥娃娃》海外版權也相當熱賣，夾帶台灣好票房，泰國、柬埔寨、越南、新加坡、馬來西亞、寮國等地區版權都已售出，源自台灣的最詭異童謠〈泥娃娃〉及最生猛在地的「台式驅魔」文化即將席捲東南亞，更多電影相關資訊請上官方網站查詢。