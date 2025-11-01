正式解凍！瑪麗亞凱莉「熱唱聖誕金曲」宣布：時候到了

記者張筱涵／綜合報導

「聖誕天后」瑪麗亞．凱莉（Mariah Carey）於美國時間11月1日凌晨準時發文，宣布「聖誕季正式開跑」，並釋出一年一度的節慶影片。今年影片與美妝品牌合作，還邀請演員比利·艾希納（Billy Eichner）飾演暴躁小精靈，象徵她再度「解凍」回歸。

▲瑪麗亞凱莉1日上傳逗趣影片宣布「時候到了」。（圖／翻攝自Instagram／mariahcarey）



自2019年起，瑪麗亞．凱莉每年都會在11月初以詼諧影片宣告聖誕季到來，搭配經典神曲〈All I Want for Christmas Is You〉（你是我最想要的聖誕禮物），去年影片以《阿達一族》為主題，今年則結合品牌跨界合作，掀起網路熱議，不少網友笑稱：「那個女人又來了！」

瑪麗亞．凱莉也宣布與Bucket Listers攜手打造「Mariah Carey’s Holiday Bar」聖誕快閃酒吧，將於11月13日在紐約、邁阿密、洛杉磯、拉斯維加斯四城開幕，現場設有瑪麗亞主題佈置、聖誕老人雪橇拍照區及限定雞尾酒，同時，她也將於11月28日至12月13日間，在拉斯維加斯舉辦為期三週的聖誕駐唱演出。

▲瑪麗亞凱莉換上聖誕裝。（圖／翻攝自Instagram／mariahcarey）



〈All I Want for Christmas Is You〉自1994年推出以來長紅不墜，2019年首度登上告示牌冠軍，連續六年蟬聯聖誕季榜首，並於2021年成為史上首支獲「鑽石唱片認證」的節慶歌曲。根據《富比世》2024年底報導，這首歌至今累積版稅超過6000萬美元（約新台幣19.6億元），每年仍為凱莉帶來高達300萬美元（約新台幣9,800萬元）收入。

瑪麗亞凱莉過去受訪也開心表示：「這真是令人難以置信！我非常感謝世界各地的聽眾，讓這首歌年復一年成為他們節日的一部分。」