《舊金山美容院》差別待遇太真實！　楊晴救火遭父嗆「落井下石」觀眾氣炸

記者蕭采薇／台北報導

《舊金山美容院》劇中針鋒相對的「鄧氏姊弟」楊銘威、楊晴，30日赴「東京國際影視展」造勢。雖在劇中形同陌路，楊銘威、楊晴戲外互動卻截然不同，被問及此趟行程中印象最深刻的地方？兩人異口同聲大讚東京美食。

▲楊晴（左）、楊銘威攜手出席東京國際電影節影視節目展。（圖／TVBS提供）

楊晴率先表示：「在日本走走逛逛真的很美，我還去了美術館、箱根等，尤其是東京真的非常好吃！」楊銘威則表示「這趟最值得的就是可以來日本偷吃美食，還能把台灣的好劇推向國際！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，劇中鄧惟康計畫在日本開早餐店，此舉更將牽扯出劇情轉折和精彩看點！被問及哪樣台式早餐最可能在日本掀起熱潮？出身餐飲世家的楊銘威表示：「能代表台灣的小籠包、豆漿、油條都是蠻好的選擇。」楊晴則力推「鹹豆漿」認為這對日本人來說會是很特別的口味。

▲楊晴飾演鄧惟潔，為搏得父親信賴用盡心思。（圖／TVBS提供）

劇中，受到父親鄧永寬（蔣偉文飾）重用的鄧家二少鄧惟康（楊銘威飾），接連被踢爆劈腿電視台千金與秘書，甚至與黑心雞肉廠商合作，導致臨臨早餐集團商譽重創。大姊鄧惟潔（楊晴飾）挺身救火展現危機處理能力，卻被父親冷嗆「除了落井下石，妳還會什麼？」一句話讓姊弟競爭白熱化，而劇中父親對兒女明顯的差別待遇，更引發觀眾共鳴，直呼太真實。

▲黑嘉嘉（左起）、楊銘威、房思瑜陷入三角關係。（圖／TVBS提供）

劇中更邀來當年的玉女歌手何妤玟及偶像團體成員黃小柔驚喜客串「大小粉紅」，組成偶像女團重返舞台，舉辦「告別演唱會」。何妤玟滿腔熱血對導演杜政哲掛保證：「導演！跳八次也OK！我是為舞台而生的人。」

黃小柔信心滿滿地說：「我很得心應手啊！有當年表演的感覺，很興奮耶！」兩人透露為了這場戲，即使家務事繁忙，特別擠出三天時間，狂練十幾個小時，短時間培養出好默契，也讓現場粉絲感受到她們的熱情，直呼：「好像真的在開演唱會！」