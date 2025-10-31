五堅情復出遙遙無期　偉晉先自爆「跨年應該會在舞台上」

記者蔡琛儀／台北報導

偉晉日前化身香氛品牌一日店長，帥氣現身台中新光三越中港店重新開幕活動，現場超過300名粉絲擠爆，他笑說：「能參與這樣的時刻真的很榮幸，也希望大家能在香氣裡留下開心的回憶！」還親切替粉絲試香、合照互動。

▲偉晉一日店長湧入超多粉絲。（圖／Ease香氛提供）

身為品牌代言活動嘉賓，偉晉侃侃而談香氛哲學，坦言家裡有五、六瓶香水，最愛木質調香氣：「沉穩又有神秘感，跟我現在的狀態很像。」他笑說噴香水是種儀式感：「出門前一定要噴，錄影或小酌都會挑不同香味。」更透露挑選香水重視「緣分」，不同階段會愛上不同味道，「朋友送香水我都會珍惜，因為他們都知道我喜歡什麼味道。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

偉晉表示，放鬆對他而言是生活平衡的關鍵：「廢在家追劇、打電動都能讓我恢復能量；和朋友相處就會往郊區跑吃吃東西。」他認為香氛像情緒的開關，能讓人回到真實狀態，「有時候香氣能幫助我安靜下來，重新找回自己的節奏。」

▲偉晉一日店長和粉絲互動。（圖／Ease香氛提供）

除了香氣話題，偉晉也聊到音樂近況，自曝正籌備新專輯，「這次想挑戰不一樣的曲風，會有幾首歌像香氛一樣，一聽就能感受到情緒。」雖然五堅情暫無合體復出計畫，但他笑說自己年底跨年「應該還是在舞台上」，戲劇工作暫未定案但不排斥挑戰。