秦楊罹癌又幾乎失明「後事交代好了」
一票人遊韓遇過！店員「偷刷高價品」
「華城殺人魔」前妻首現身：為何沒殺我
《入青雲》盧昱曉是誰？低調富二代、時尚高材生「初戀臉」韓網也熱議

韓網也熱議的「初戀臉」！《入青雲》盧昱曉是誰？低調富二代、時尚高材生轉戰演藝圈，搭檔林一《折月亮》引爆期待

▲盧昱曉。（圖／取自luluyuxiao_27 IG，下同）

圖文／CTWANT

近年來的陸劇市場，總有那麼幾位新面孔能憑藉獨特的魅力與亮眼的角色，迅速竄升成為觀眾心中的新一代女神。最近古裝劇《入青雲》熱播，飾演女主角的「盧昱曉」無疑就是這波浪潮中最受矚目的新星之一。她清新脫俗的氣質、靈動自然的演技，以及一雙彷彿會說話的眼睛，讓無數觀眾深陷其魅力，一起來認識盧昱曉。

低調的富二代背景與「時尚高材生」學歷



相較於一些「星二代」，盧昱曉的家庭背景顯得相對低調。她於1999年出生於上海，媽媽是醫生、爸爸是上海醫院副院長，盧昱曉身為家中獨女自然備受寵愛。真正讓粉絲津津樂道的，是她的學歷背景並非表演科班出身，而是遠赴英國里茲大學攻讀服裝設計專業。這段留學經歷不僅培養了她獨特的審美與時尚感，她的私服穿搭也常被稱讚，更讓她非科班出身卻能在演藝圈迅速崛起的經歷，增添了幾分話題性。



「清冷淡顏系」美貌跨國圈粉根本「初戀臉」女神

盧昱曉的迅速竄紅，很大程度歸功於她那獨特且極具辨識度的「清冷淡顏系」美貌。這種空靈又帶點疏離感的氣質，讓年僅26歲的她在新生代小花中脫穎而出，未來演藝之路備受期待。這份魅力甚至跨越國界，讓她因長相神似韓國人氣女團LE SSERAFIM的日籍成員中村一葉（Kazuha）而登上韓國熱搜，引發KPOP粉絲圈的熱烈討論。韓國網友們更是對她的顏值給予高度評價，盛讚她像是「中村一葉結合劉亦菲」的仙氣與古典美，或是「文佳煐結合權恩妃」的精緻與嫵媚感。這種揉合了清純、優雅與個性的獨特長相，也讓許多劇迷認為，她非常適合出演校園愛情劇，勢必能再次掀起一波「初戀臉」女神風潮。



意外的出道契機與初露鋒芒

據悉，盧昱曉是在英國留學期間，因其亮眼的外型在網路上被經紀人挖掘，進而對演藝事業產生興趣，她決定休學踏入演藝圈。真正讓她開始被大眾記住的，是在2023年現象級古裝劇《雲之羽》中飾演的「上官淺」一角。劇中，她將角色的溫婉外表與腹黑心機詮釋得淋漓盡致，尤其與丞磊組成的「夜色尚淺CP」更是火花四濺，成為當年討論度最高的副線CP之一，也讓盧昱曉憑藉此角一舉打開知名度，成為許多人心中的「白月光」。此後，在《西出玉門》、《五福臨門》等劇中，也能看到她活躍的身影。



《入青雲》熱播，穩坐新生代陸劇女神地位

在積累了多部作品的經驗後，盧昱曉也有更多飾演大女主的機會。目前正在熱播的古裝劇《入青雲》，由她搭檔侯明昊主演，劇集自開播以來便話題不斷。盧昱曉在劇中飾演的角色「明獻/明意」與男主角的互動充滿化學反應，再次展現了她自然的演技與討喜的觀眾緣。這部劇的成功，無疑為她奠定了新生代女主角的地位，也讓更多人看到了她駕馭不同類型角色的潛力。



未來可期！搭檔林一《折月亮》，霸屏模式即將開啟

除了正在熱播的《入青雲》，盧昱曉未來的發展更是備受看好。目前最受期待的待播作品就是由她搭檔人氣男星林一主演的現代愛情劇《折月亮》。該劇改編自竹已熱門小說，高顏值的組合加上浪漫的故事情節，早已讓無數粉絲翹首以盼，預定下一對爆款CP。



▲現代愛情劇《折月亮》由盧昱曉搭檔林一主演。（圖／取自折月亮官方微博）

從配角到主角，從古裝到現代，盧昱曉正以穩健的步伐，一步步證明自己的實力與可塑性。這位非科班出身、充滿靈氣的95後小花，無疑是未來幾年最值得關注的陸劇新星之一。

GD喊自己「龍哥」　誇台灣粉絲可愛！

