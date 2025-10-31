NCT再添服兵役成員！　道英、廷祐「確定12月同日入伍」

記者羅堉菡／綜合報導

南韓團體NCT成員道英、廷祐入伍時間確定了。所屬經紀公司SM娛樂昨（30）日透過粉絲平台Weverse發佈公告，表示兩人將於12月8日同天入伍。

▲NCT道英、廷祐將於12月同日入伍。（圖／翻攝自IG／道英、廷祐）



SM娛樂在聲明中強調，入伍當日是軍人與家人共度的私人時間，基於安全與秩序考量，建議粉絲不要前往現場送行，也希望兩位成員能忠實履行國防職責，健康平安歸來。

▲SM娛樂發佈公告，道英、廷祐將於12月8日入伍。（圖／翻攝自IG／NCT 127）



據悉，道英將以陸軍現役身份履行國防義務，廷祐則將加入陸軍軍樂隊。目前，NCT在服役中的成員為泰容、在玹。隨著道英、廷祐相繼入伍，NCT DOJAEJUNG將成為全員服役的小分隊。

▲NCT DOJAEJUNG將成為全員服役的小分隊。（圖／翻攝自IG／道英）



NCT是SM娛樂於2016年推出的多國籍大型男子組合，「NCT」為「Neo Culture Technology」的縮寫，象徵團體概念可無限擴張。團體目前共有25名成員，並以多支分隊形式活躍於全球，包括NCT U、NCT 127、NCT DREAM、WayV、NCT DOJAEJUNG與NCT WISH。