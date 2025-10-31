「機場一堆外國人入境」　Ultra Taiwan海外售票暴增2倍突破紀錄！

記者蕭采薇／台北報導

今年壓軸最強音樂派對「Ultra Taiwan超世代音樂節」，將世界級音樂節的聲光饗宴原汁原味搬來台灣。去年雙日吸引3萬人次參加，其中有來自美國、日本、韓國、星馬、香港等地的樂迷來台朝聖，今年Ultra Taiwan國際旅客更是去年的兩倍突破往年紀錄，Threads上就有網友貼出一張機場照片，發文詢問：「這幾天台灣有什麼大型活動嗎？外國人入境也太多了！」底下網友刷一排留言：「Ultra Taiwan！」

▲五度拿下世界百大DJ冠軍Martin Garrix，沒忘記與台灣粉絲的約定。（圖／Ultra Taiwan提供）

最年輕、擁有五屆世界百大DJ冠軍紀錄的Martin Garrix相隔兩年再度來台，他在2023年Ultra Taiwan演出後於社群平台寫下：「在台灣感受到瘋狂的能量！希望很快再見到大家！」如今依約回歸，並帶著全新迷你專輯《ORIGO》登場，準備以全新曲目與能量回饋台灣樂迷，有望演出今年破天荒與David Guetta及Afrojack合作的全新單曲〈Our Time〉以及與Armin van Buuren攜手探索更深層的情感的〈Sleepless Nights〉。

歷經五屆世界冠軍的榮耀，29歲的Martin Garrix最近受訪坦言：「第一年我登上百大DJ冠軍時，我心想『我接下來事業要走下坡了。』這只是我內心深處的一個念頭，後來並非如此，我發現越是專注於讓自己快樂的事情，粉絲就越欣賞，排名也就越高。」這場Ultra Taiwan將是Martin Garrix相隔兩年重返台灣的舞台，更是他在年底前最後一場東亞巡演。

▲Steve Aoki 相隔7年來台參加Ultra Taiwan將帶來一系列全新歌曲。（圖／Ultra Taiwan提供）



睽違7年來台的Steve Aoki，這些年來與BTS防彈少年團三度合作，並與前「一世代」成員路易推出單曲，甚至天后蔡依林也都合作過，一直是台灣粉絲敲碗期待來台的DJ巨星之一。他日前自拍影片放在Instagram，向台灣粉絲喊話：「嗨！大家！我終於要去台灣了，好多年沒見，真的超想你們，這次一定會是個傳奇，一定很瘋狂，這就是Ultra Taiwan陣容超級強，而且我正為了你們準備超精彩的表演，這週六來看我演出吧，一定會HIGH翻全場！」

▲Steve Aoki喊話台灣粉絲「好多年沒見，超想你們」準備開砸蛋糕。（圖／Ultra Taiwan提供）

他更特別提醒大家「記得站到最前排」，笑說：「如果你也想要一些蛋糕在臉上！Let’s Go！」事實上，「砸蛋糕」是他在世界各地巡迴演出經典橋段，像是他上週在美國佛羅里達一所大學開唱，台下許多學生高舉著早就準備好的「砸我蛋糕」手拿板，他也毫不客氣砸了10個蛋糕在現場觀眾臉上。這次再度來台重現傳奇經典，主辦單位已準備五星級飯店10個大型訂製蛋糕迎接他的到來。

Ultra Taiwan今年一樣有火辣有亞洲女神DJ震撼登場，展現最強Girl Power！最吸睛的莫過於平交道女神Amber NA（藍星蕾）、Lyla（蕾菈）及台灣最美DJ Peipei（林佩佩）將在主舞台MainStage三大亞洲百大女神DJ首度世紀合體演出，即將燃燒全場氣氛，三位女神上週五搶先在Ultra Taiwan官方暖身派對合體亮相造勢，對於本週六三人合體的特別演出相當期待。第五屆Ultra Taiwan將在11月1日於台北市大佳河濱公園盛大登場。