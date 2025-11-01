年底樂壇雙饗宴！「Mr. Big」Eric Martin來台　傳奇貝斯手「父子合體」接力

記者蕭采薇／台北報導

年底樂壇盛事不斷！「Billboard Live TAIPEI」宣布兩組世界級音樂巨匠將接力開唱，為台灣樂迷帶來搖滾經典與爵士靈魂的雙重饗宴。

▲Eric Martin。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）

90年代搖滾天團「Mr. Big」的靈魂主唱Eric Martin，將於12月20日帶來《ERIC MARTIN “BIG” ACOUSTIC with David Cotterill LIVE IN TAIPEI》不插電演唱會。屆時他將攜手吉他手David Cotterill，以最純粹的雙人原音形式，重現橫掃15國冠軍的經典神曲〈To Be with You〉，讓歌迷在台北信義區的夜空下，重溫最純粹的搖滾感動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

出道超過40年的Eric Martin，以Mr. Big主唱之姿征服全球舞台，其專輯《Lean Into It》中的〈To Be with You〉至今仍是流行搖滾的經典代表。他不僅深耕日本市場，推出英語翻唱系列《Mr. Vocalist》更奪下金唱片，掀起J-POP翻唱風潮。此次來台，歌迷將有機會近距離感受這位搖滾金嗓的魅力。

而另一場重磅演出，則是由榮獲葛萊美提名、與Eric Clapton、Daft Punk、Stevie Wonder、Michael Jackson、Beyoncé等巨星合作無數的傳奇貝斯手Nathan East，將於11月20日攜手24歲的天才鋼琴家兒子Noah East，以父子組合帶來《Father Son》爵士靈魂音樂會。這對跨世代的音樂搭檔，將譜出最動人的共鳴篇章。

▲傳奇貝斯手Nathan East，攜手24歲的天才鋼琴家兒子Noah East，以父子組合帶來《Father Son》爵士靈魂音樂會。（圖／Billboard Live TAIPEI）

Nathan East以其與Eric Clapton、Quincy Jones、B.B. King、Daft Punk、Beyoncé等巨星的合作聞名，他為〈Get Lucky〉錄製的貝斯旋律更是全球經典。2025年，他與兒子Noah共同推出首張聯合專輯《FATHER SON》，並邀請Eric Clapton、Hubert Laws、松田聖子等重量級好友參與。

Nathan East感性表示：「這是夢想成真，能與兒子共同創作，是音樂人生最幸福的事。」Noah也回應：「音樂是我們父子之間最自然的語言。」這場難得一見的父子檔演出，將融合爵士、R&B與靈魂能量，展現深厚默契與世代傳承的音樂火花，絕對是爵士樂迷不容錯過的盛會。