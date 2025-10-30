《好運來》玩超大！陳家逵「吹氣救姊」　偷渡《回魂計》哏

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
記者蕭采薇／台北報導

民視八點檔《好運來》劇情高潮迭起，演員陳家逵在劇中飾演的「阿偉」，近日為喚醒昏迷多年的姊姊蕭麗芬（楚宣飾演），竟然使出影集「回魂計」的吹氣橋段，該片段播出後立刻引起觀眾熱烈討論，好評不斷。陳家逵也透露這場「回魂計」背後有趣的拍攝花絮。

▲陳家逵在《好運來》施展「回魂計」，對著楚宣吹氣橋段笑翻全場。（圖／民視提供）

▲陳家逵在《好運來》施展「回魂計」，對著楚宣吹氣橋段笑翻全場。（圖／民視提供）

陳家逵透露他自己有演出「回魂計」，所以編劇也很靈活，馬上把這段在醫院對著昏迷姊姊「吹氣」的戲碼，向最近的影集《回魂計》來致敬。他與導演在走戲時覺得效果很有趣，因此決定以一鏡到底的方式拍攝，讓情感更加流暢。陳家逵表示，由於楚宣飾演的麗芬需要全程「裝昏迷」，完全不知道他在做什麼，所以他認為楚宣才是最容易笑場的人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了增加戲劇效果，陳家逵即興發揮，在對昏迷的姊姊說出「咒語」之外，還加了一段巧妙的「劇中劇」台詞。他對著楚宣說：「最近看那個影集裡面有這個讓人家復活的法術，而且那個影集裡面，我還記得看到了一個醫生，覺得跟自己長得好像喔，所以也許在某一個平行時空，我也可以是個醫生。」

▲陳家逵在《好運來》施展「回魂計」，對著楚宣吹氣橋段笑翻全場。（圖／民視提供）

▲《好運來》劇中劇橋段致敬影集《回魂計》，陳家逵讚創意十足。（圖／民視提供）

陳家逵笑稱，這段話等於是自己調侃自己，增添了「好戲中戲的感覺」，讓拍攝現場氣氛輕鬆不少。陳家逵指出，這場一鏡到底的戲碼只卡關了一次，而且並非是演員的問題，而是攝影機運作出了小小的狀況，足見兩位演員的默契十足。

這場戲最後雖然「當下回魂沒有成功」，但陳家逵在情緒走到盡頭時，情不自禁地在姊姊的額頭上親了一下，展現了阿偉對姊姊深厚的親情。他笑說，同劇的何豪傑得知後，竟然十分羨慕地對他說：「原來可以這樣加戲呢！」也想在自己的戲份中「如法炮製」，讓劇組氣氛相當歡樂。

▲陳家逵在《好運來》施展「回魂計」，對著楚宣吹氣橋段笑翻全場。（圖／民視提供）

▲楚宣笑說「昏迷戲」終於結束，狀態回復最佳，預告後續劇情更精彩  。（圖／民視提供）

對於這場親密接觸，陳家逵透露，拍攝前曾先告知楚宣自己可能會碰到她的身體，楚宣則大方回應：「沒關係啊，盡量碰沒問題的。」展現演員間的信任與專業。

飾演蕭麗芬的楚宣，在經過多時的昏迷戲份後，終於有足夠的時間休息。她也表示自己已充分調整好狀態，接下來《好運來》的劇情聽說會非常激烈且精彩，請觀眾拭目以待。

 

