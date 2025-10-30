ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
舒淇親曝《女孩》創作靈感源自童年陰影　邱澤幽默喊話：別討厭我！

記者蕭采薇／台北報導

舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》，劇中有幾場令人窒息的情感對峙。舒淇透露，片中白小櫻「躲進衣櫃」的橋段取材自她童年時期真實經驗，那是她在躲避爭吵的避風港，她回憶：「小孩子很天真，一心以為只要看不到就不會發生，但其實躲在衣櫃裡的五感會被放大，更加深恐懼感。」

▲邱澤在《女孩》中詮釋在現實壓力與情感失控間掙扎的丈夫，白小櫻在《女孩》中飾演個性壓抑的「小麗」。（圖／甲上娛樂提供）

▲《女孩》導演舒淇特別調整拍攝方式，用象徵手法呈現陰暗面。（圖／甲上娛樂提供）

為了讓白小櫻能安全進入角色，舒淇特別調整拍攝方式，採取象徵與留白的手法呈現陰暗面，舒淇表示：「我擔心她太投入角色會對她造成心理壓力，所以改用比較隱晦的方式拍攝，反而更有想像空間、更為恐怖。」

▲邱澤在《女孩》中詮釋「男人」一角。（圖／甲上娛樂提供）

▲邱澤在《女孩》中詮釋「男人」一角。（圖／甲上娛樂提供）

在《女孩》中飾演「男人」一角的邱澤，首映後成為觀眾又愛又恨的焦點人物。他詮釋在現實壓力與情感失控間不斷掙扎的丈夫，既壓抑又充滿矛盾，與以往溫柔深情形象截然不同。邱澤出席映後時也以幽默語氣緩解現場情緒：「希望你們看完不要討厭我！」

▲邱澤在《女孩》中詮釋在現實壓力與情感失控間掙扎的丈夫。（圖／甲上娛樂提供）

▲邱澤在《女孩》中詮釋在現實壓力與情感失控間掙扎的丈夫。（圖／甲上娛樂提供）

邱澤補充：「那個年代的男人，對在意的人或事往往不知道怎麼表達，會本能地用激烈的方式表達感受。其實不是不愛，而是不知道怎麼愛。」邱澤坦言，拍攝過程中他必須不斷調整心理狀態，讓自己陷入角色的情緒深淵：「有幾場戲拍完我都需要安靜一下，因為那個人的孤單與扭曲太真實了。」

▲白小櫻在《女孩》中飾演個性壓抑的「小麗」，直呼衣櫃裡的戲份最難拍。（圖／甲上娛樂提供）

▲白小櫻在《女孩》中飾演個性壓抑的「小麗」，直呼衣櫃裡的戲份最難拍。（圖／甲上娛樂提供）

《女孩》劇情描述1988年基隆港在時代進化下煙塵蔽日，女孩林小麗（白小櫻飾）在迷惘中長大，渴望逃離黑暗，直到遇見無懼眼光、自在生活的李莉莉（林品彤飾），她才第一次看見世界的色彩。然而，這份嚮往卻觸動了母親阿娟（9m88飾）的過往創傷。當年，她也曾憧憬未來，卻被現實困住。女孩與女人，在交錯的命運中互相映照，像一面鏡子照出彼此的傷痛卻無能為力。《女孩》10月31日在台上映。

 

看更多

ETtoday星光雲

