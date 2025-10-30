王子爆不倫粿粿！　羅志祥認「5年沒聯絡」：沒資格評論

▲羅志祥全新單曲〈做伙〉MV特映會。（圖／記者林敬旻攝）



記者翁子涵／台北報導

羅志祥推出閩南語新單曲〈做伙〉，MV邀請實力派演員馬志翔與人氣男團FEniX成員陳峻廷出演，今（31日）舉辦MV特別放映會，受訪時，被問到近來曾是球友的王子被爆不倫粿粿，羅志祥說：「有看到新聞，但我說真的我沒資格評論別人的事情，只希望他們好好去解決吧！」他表示自從2020年和王子打球後，就再也沒聯絡至今。

羅志祥在新MV中飾演底層打工族，詮釋被詐騙的無助心境，談及現實生活中是否曾被騙錢？他表示自己的原則就是不輕易借錢，除非是對方家人急用，他透露曾有朋友因母親生病急需五十萬元，他二話不說就慷慨解囊，且從不開口要求歸還，展現十足義氣。

不過羅志祥也坦言過去曾因誤信朋友而投資失利，且金額不是小數目，不過對於細節，他語帶保留地說：「那時候我們有私下講好，也協調過，後來就不再提這件事。在那個過程裡，我以為我們星座一樣，人也一樣，但後來發現不是。」但他自嘲：「對人的信任我還是很容易給，但也因此有學到一課。」周杰倫近來也深陷和魔術師好友的金錢糾紛，被問對方是不是也是魔術師？他則笑著否認。

羅志祥也透露飾演車手的馬志翔，竟然是他的遠房親戚，他笑說：「一開始馬志翔先跟我說的，當下我嚇到。他說他有天跟媽媽聊到最近常跟我打球，結果他媽媽突然說：『你知道你跟志祥是親戚嗎？』後來我去問我阿公，才知道我們家族裡名字中間都一定有個『志』字，原來這真的是有淵源！」這個意外讓〈做伙〉MV多了一份命定情誼。

