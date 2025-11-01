漫畫《陰陽眼見子》改編真人版　驚奇改動翻轉情節令觀眾倒抽一口氣

文／人物誌

日本恐怖喜劇電影《陰陽眼見子》，改編自泉朝樹創作的同名漫畫，並由《白雪公主殺人事件》中村義洋擔任導演、編劇，演員則由《鈴芽之旅》原菜乃華出演女主角「四谷見子」。劇情講述擁有「陰陽眼」的女高中生見子，因為能夠看到恐怖的鬼魂，為其生活增添許多困擾，為求自保而選擇以「假裝看不見」來面對鬼魂的騷擾，直到怨靈的存在危害到摯友的性命……

▲《陰陽眼見子》改編自泉朝樹創作的同名漫畫。（圖／《陰陽眼見子》劇照，下同）



明明看得見卻假裝看不見？新穎題材一推出便收穫連載邀約的話題作品

[廣告]請繼續往下閱讀...

《陰陽眼見子》以見子與鬼怪的應對為故事主軸，講述平凡人獲得看見超自然靈體能力的困擾，比起挺身對抗或伸出援手，見子視若無睹的行為更符合人之常情；漫畫的特殊設定融合喜劇元素，不論是多麼詭異、扭曲、巨大的鬼怪，見子強忍驚恐的衝突表現，題材新穎意外獲得許多粉絲，漫畫2018年首話公布後，便立即收到許多出版社邀約，更在2021年推出改編電視動畫。

相較漫畫、動畫版，真人電影版對鬼怪的呈現較為溫和，多是採用變色加模糊效果來區分活人與鬼怪，使其無法完全呈現原作見子初見鬼怪的畏懼感，但也因為如此，加上沒有JUMP SCARE的橋段，使害怕恐怖片的觀眾也能無負擔地觀看電影。除此之外，鬼怪的出現也未必是人性惡意的殘存，真人電影版保留了原作最為動人的親情橋段，使恐怖片增添幾分可貴的人情溫暖。

韓團「BABYMONSTER」獻唱主題曲，驚奇改動的翻轉情節令觀眾倒抽一口氣

真人版最大的變動，為山下幸輝出演的原創角色「權藤昭生」，這位愛好靈異現象的學生會長，成了見子擁有陰陽眼後的導師，也是劇情翻轉的關鍵核心人物。除此之外，代班導師「遠野善」保持原作受媽媽鬼控制的設定，刪除了貓怨靈纏身的相關情節，雖說捨棄了漫畫中最令人難以忘懷的劇情，但在98分鐘的片長內，做如此刪減仍屬合理的改動。

值得一提的部分是，電影主題曲〈Ghost〉由韓國女團BABYMONSTER所演唱，以現今風靡日本女高中生的KPOP曲風，搭配見子奇幻的校園日常再合適不過，青春洋溢的風格讓這部主打「撞鬼」電影變得不這麼恐怖。

電影整體而言，並未能承繼原作兼顧笑料與恐怖的平衡，更像是在壓抑的見鬼經驗中，抽絲剝繭找到化解危機的靈異事件簿，少了在極端恐懼的情緒中強忍害怕的衝突感，刻劃出更符合學生面對未知事物的表現，亦是值得一看的日系靈異小品。

延伸閱讀

從《三個奶爸一個娃》到《鬼哭神嚎》，你聽過這些都市傳說嗎？



票房冠軍《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》：最終決戰即將到來，炭治郎再遇猗窩座展開復仇血戰！



※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。