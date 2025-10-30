葛仲珊淡出演藝圈7年！　強勢宣告回歸「年底有喜了」

▲ 葛仲珊宣告加盟索尼音樂回歸歌壇。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

嘻哈皇后Miss Ko葛仲珊宣告加盟索尼音樂回歸歌壇，近來她不僅現身音樂人鶴 The Crane 生日派對，更以驚喜嘉賓身分登上ØZI專場，掀起全場高潮，嗨唱〈皇后區的皇后〉，她這次回歸引發潮流音樂界群星齊聲響應，熊仔、J.Sheon、王若琳、瘦子E.SO、李英宏、蔡詩芸、高爾宣、婁峻碩、呂士軒、Gummy B、ChrisFlow唐仲彣、阿蘭AC、美麗本人、海大富、剃刀蔣、米奇、謝乾乾等眾多音樂人接力分享「Miss Ko is Back」邀請卡。

葛仲珊年底將發行暌違9年的新專輯。



對於這次合作，Miss Ko葛仲珊笑說：「期待跟這家公司一起揮棒出擊！」她坦言，暫別螢光幕期間並未真正遠離音樂。2023年金曲獎邀約登台表演，重新點燃她的創作火花。在紐約生活時靈感湧現，持續創作並與各地音樂人合作，她期待將「soul music」分享給大家。

在籌備「Miss Ko is Back」邀請卡時，公司團隊以「格柵動畫法」設計雙字體卡面，營造神秘氣勢。Miss Ko大讚設計巧思，卻化身英文老師，親手修正卡面上「Miss Ko‘s Back」的文法錯誤為「Miss Ko is Back」，還提醒字體對齊，讓團隊同事驚嘆：「終於學會正確文法！」添回歸可愛故事。

葛仲珊歷經暫別樂壇的沉澱，她回到家鄉紐約重新整理並汲取靈感，如今帶著滿滿音樂能量，再度席捲華語樂壇，歷時近兩年籌備，她將於11月初推出回歸單曲，並於年底發行暌違9年的新專輯，勢必再掀嘻哈旋風。

