記者潘慧中／綜合報導

壯壯（沈立心）是樂天桃猿啦啦隊團長，她29日難得在社群網站寫下長文抒發心情，「從啦啦隊員、到隊長、再到團長，一路走來，只是想堅持做我相信的事。」她強調，自己不是為了迎合所有人，而是希望「讓更多人認識棒球、喜歡啦啦隊女孩，願意走進球場，和我們一起加油、一起感動」。

▲壯壯最近再度走進球場為球隊加油。（圖／翻攝自Instagram／ ula_shen）



面對外界的批評聲浪，壯壯選擇以正面態度回應，「也想對那些覺得我不夠好的人說聲抱歉，謝謝你們的督促與批評。」她幽默地補充：「如果真的那麼討厭我，那代表你也一直關注著我吧？不管喜歡或不喜歡，都謝謝你還在看。」即便知道自己不完美，她仍堅定地說：「我知道我不夠好，也不可能是完美的，但至少每一場，我都全力以赴。」

▲壯壯難得發長文抒發心情。（圖／翻攝自Instagram／ ula_shen）



壯壯透露在高強度行程中，她不斷學習如何平衡身體與心態，同時維持團隊默契，「但最開心的事，永遠是看到球隊贏球、看到大家笑，那一刻，我知道——這一切都值得了。」她也呼籲外界以更寬容的心態看待應援工作，「比起誰對誰錯，更重要的是——誰願意一直在現場努力。」

談起12年來的應援過程，壯壯坦言惡意從未間斷，「有人叫我辭職、下台、別再蹭了……」，讓她一度懷疑自己，甚至害怕與球迷互動，「我曾想過，也許我不在，球隊就會贏，我真的好討厭自己。」但最終，她選擇再度走進球場，「如果因為害怕批評就退後，那我這輩子是打算再也不進球場了！？那樣的我，不是我。」

▲壯壯坦言外界的惡意聲浪從沒少過。（圖／翻攝自Instagram／ ula_shen）



經歷風雨與成長後，壯壯感性表示：「我不是來蹭榮耀的，我是來親眼見證『堅持』能走到哪裡的。」她感謝樂天桃猿在總冠軍戰中的表現，讓她重新相信自己，「這一次，我破除了自己的魔咒，也破除了心裡那份不安。」最後，她向支持與批評她的人都致上誠意，「那些不喜歡我的聲音，我也聽見了——只是我選擇，用更好的表現，回應一切。繼續加油下去，fighting！」

壯壯IG全文：

從啦啦隊員、到隊長、再到團長，

一路走來，只是想堅持做我相信的事。

不是為了讓所有人都喜歡我，

而是希望讓更多人認識棒球、喜歡啦啦隊女孩，

願意走進球場，和我們一起加油、一起感動。

因為我知道，

當你親眼看到那個瞬間的熱血，

你就會懂——

「我們為什麼一直站在這裡。」

這，就是我在這裡的理由。

也想對那些覺得我不夠好的人說聲抱歉，

謝謝你們的督促與批評。

如果真的那麼討厭我，

那代表你也一直關注著我吧？

不管喜歡或不喜歡，都謝謝你還在看，

因為那代表我還是會不斷不斷努力改進進步著，

（但也會讓你繼續討厭著）拍謝啦….

我知道我不夠好也不可能是完美的，

但至少每一場，我都全力以赴。

不完美的努力，也是一種真實的存在吧。

在高強度的行程工作銜接中，

我也持續學習如何平衡時間、身體恢復、

同時維持協調應援的默契。

但最開心的事，

永遠是看到球隊贏球、看到大家笑。

那一刻，我知道—— 這一切都值得了

我明白每個人都有不同的感受，

但我始終相信：

比起誰對誰錯，

更重要的是—— 誰願意一直在現場努力。

我理解有些人對我有意見，沒關係

只是希望有一天，

你也能看到那些沒被看見的努力。

這些年，惡意從未少過。

有人叫我辭職、下台、別再蹭了….

但只有我自己知道，

在這 12 年的應援旅程裡，

我等過無數次亞軍，

也承受過無數惡言與懷疑。

我曾想過，也許我不在，球隊就會贏。

我怎麼這麼衰 我真的好討厭

甚至會恐懼和閃躲與球迷們間的所有互動。

但後來我明白——

如果因為害怕批評就退後，

選擇拍拍屁股舒服走人，

逃避還是接受都無所謂。

那我這輩子是打算再也不進球場了！？

「那樣的我，不是我。」

我不是來蹭榮耀的，

我是來親眼見證「堅持」能走到哪裡的，

也謝謝樂天桃猿在這次的總冠軍比賽中，

讓我更相信了！

這一次，我破除了自己的魔咒，

也破除了心裡那份不安。

我接受所有評論，

但我更相信「運動家精神」。

只有努力是不夠的，

要加上堅持與信念，

才能走到最後，看見光。

謝謝所有在現場、螢幕前、留言裡支持我的人，

你們讓我知道，即使在最艱難的時候，

我也不孤單

那些不喜歡我的聲音，我也聽見了——

只是我選擇，用更好的表現，回應一切。

繼續加油下去fighting ！！！