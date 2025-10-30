宇宙人改編梁靜茹《彩虹》！　主唱小玉大讚：歌詞像詩一樣

▲宇宙人改編的天后梁靜茹經典情歌〈彩虹〉。（圖／滾石唱片提供）



記者翁子涵／台北報導

「滾石撞樂隊2」今（31日）再度釋出由金曲樂團宇宙人改編的天后梁靜茹經典情歌〈彩虹〉，主唱小玉透露：「〈彩虹〉一直是我很喜歡的歌，尤其歌詞就像一首詩。」這次改編，他將聲音表現定位在原唱的細膩脆弱與該樂團的華麗氣勢之間，期盼保留原作詩意與張力，同時注入宇宙人獨有的成熟語彙。他笑稱：「最終成果有點像回不去的某段青春。」

〈彩虹〉也是梁靜茹與五月天合作的起點。主唱阿信曾在社群分享，當年五月天還是剛出道的學生樂團，白天上課、晚上錄音，經常打地鋪過夜，在只有8軌器材的情況下完成每首歌。偶爾聽見梁靜茹配唱，他們笑說像「從地獄爬出來的邋遢鬼，聽見天使的歌聲」。阿信坦言，當時只是個「業餘隊」創作者，卻意外獲得為梁靜茹寫歌的機會，誕生了〈彩虹〉，也開啟雙方長年的合作。後續如〈燕尾蝶〉、〈寧夏〉等經典，皆源自這段滾石時期的青春相遇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

主唱小玉表示：「〈彩虹〉一直是我很喜歡的歌，尤其歌詞就像一首詩一樣。」此次改編，宇宙人將原曲的失落感昇華為內省氛圍。主唱小玉以其細膩高音，搭配標誌性的鍵盤聲響，完美呈現「都會大人系」的獨特孤寂。這不僅保留了原曲愛情中難以捉摸的揪心，更展現了樂團在編曲上的精緻與成熟，令人耳目一新。

宇宙人全新單曲〈彩虹〉將於本月底於各大音樂平台上架。而他們也將在年底舉辦「α：回到未來1986」台北小巨蛋演唱會。至於這首新改編的〈彩虹〉是否會現身舞台？宇宙人故作神秘笑稱：「來到現場就知道！」留給歌迷無限想像空間。

