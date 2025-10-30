王子1月就說了！「最欣賞粿粿」節目全放送 她真實反應全被截圖

記者潘慧中／綜合報導

王子（邱勝翊）29日被范姜彥豐公開點名介入他與粿粿的婚姻，引發社會譁然。更出乎意料的是，有網友發現他早在年初就曾在節目中大方坦承，最欣賞的啦啦隊員是粿粿！

▲被問到最欣賞的啦啦隊員，王子直接寫「粿」。（圖／翻攝自YouTube／來吧!哪裡怕）



在《來吧！哪裡怕》第8集中，棒棒堂一行人和王齊麟、李洋一起錄影，其中一個環節是默契大考驗，製作單位出題後，王子和小杰一組，王齊麟則和李洋一組，組員必須合作寫出完整答案才得分。

▲▼王子錄影的節目片段也被網友挖出來。（圖／翻攝自YouTube／來吧!哪裡怕）



被問到「最欣賞的啦啦隊員」時，王齊麟理所當然會寫老婆的名字，他寫「陳詩」，李洋也因為知道他的答案所以寫下「媛」。另一方，王子寫完「粿」後，小杰也很有默契地寫下「粿」。

▲看到王子的答案後，粿粿也在留言區回應了。（圖／翻攝自Instagram／prince_pstar）



王子1月在社群網站PO出自己的答案後，也成功釣出粿粿回應了。她附上一個戴墨鏡微笑的圖案說「你這答案」，未料9個月後，這則回覆吸引不少網友前去朝聖。

▲▼王子被范姜彥豐點名介入他和粿粿的婚姻。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

